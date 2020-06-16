Ирина Федишин в ярком купальнике похвасталась стройной фигурой (Фото)

Исполнительница решила вспомнить отпуск на берегу моря.

Народная любимица Ирина Федишин распространила в сети несколько архивных снимков, на которых позирует в желтом бикини.

Ирина Федишин неоднократно отмечала, что очень любит отдых у моря. На выходных она с семьей открыла пляжный сезон в бассейне, поскольку ехать на море в этом году – опасно. Теперь на личной странице исполнительницы в инстаграме появились архивные фотографии из отпуска.

Федишин позировала перед камерой на фоне безграничного моря в ярком бикини желтого цвета. Дополнила пляжный образ голубым ремешком с синей полоской. Волосы артистки развевал ветер. На лице у нее видим солнцезащитные очки прямоугольной формы, а уши украшают большие серьги-кольца.

Гармонично дополняет такой образ красивый загар исполнительницы. На лице у Ирины неизменно сияет улыбка, которая излучает только положительные эмоции.

"Друзья, где бы вы хотели отдыхать этим летом?"– спросила звезда у поклонников.

За несколько часов публикацию облюбовали более чем 6 тысяч пользователей сети инстаграм. В комментариях они делятся своими мечтами относительно летнего отдыха.