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Ирина Федишин в ярком купальнике похвасталась стройной фигурой (Фото)

Ирина Федишин в ярком купальнике похвасталась стройной фигурой (Фото)
Обновлено 07:45 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com
Исполнительница решила вспомнить отпуск на берегу моря.

Народная любимица Ирина Федишин распространила в сети несколько архивных снимков, на которых позирует в желтом бикини. 

Ирина Федишин неоднократно отмечала, что очень любит отдых у моря. На выходных она с семьей открыла пляжный сезон в бассейне, поскольку ехать на море в этом году – опасно. Теперь на личной странице исполнительницы в инстаграме появились архивные фотографии из отпуска.

Федишин позировала перед камерой на фоне безграничного моря в ярком бикини желтого цвета. Дополнила пляжный образ голубым ремешком с синей полоской. Волосы артистки развевал ветер. На лице у нее видим солнцезащитные очки прямоугольной формы, а уши украшают большие серьги-кольца. 

 
 
 
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Друзі, де б ви хотіли відпочивати цього літа ? #ІринаФедишин #відвочинок #літо

Публикация от Ірина Федишин Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

Гармонично дополняет такой образ красивый загар исполнительницы. На лице у Ирины неизменно сияет улыбка, которая излучает только положительные эмоции.

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"Друзья, где бы вы хотели отдыхать этим летом?"– спросила звезда у поклонников.

За несколько часов публикацию облюбовали более чем 6 тысяч пользователей сети инстаграм. В комментариях они делятся своими мечтами относительно летнего отдыха.

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Все по теме:

Купальники, Отпуск, Стройная фигура, Ирина Федишин.

Автор:

Телеграф
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