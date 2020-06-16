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Дмитрий Комаров назвал свои любимые места для путешествий в Украине

Дмитрий Комаров назвал свои любимые места для путешествий в Украине
Обновлено 08:32 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com
Украина богата живописными уголками, и автор телепрограммы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров решил показать два замечательных места, которые можно посетить и порекомендовать друзьям.

Пока границы большинства стран закрыты в связи с эпидемией коронавируса, любители путешествий осваивают туристические маршруты в родных странах.

Любимые места Комарова находятся недалеко от Киева: жители и гости столицы могут съездить туда одним днем "хоть завтра".

"Остановка №1 - Коростышевский карьер. С 1850-х годов тут добывали гранит, но разработку закончили, карьер затопили. В итоге получилось невероятно красивое рукотворное озеро, окруженное лесом, с очень впечатляющими пейзажами, крутым скалистым берегом. Если выехать пораньше, можно найти спокойное место с фантастическим видом. Искупаться. Остановиться в палаточном городке", - рассказал Комаров в Instagram. 

 
 
 
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Лето в разгаре. Границы большинства стран пока закрыты. А значит прямо сейчас лучшее время, чтобы путешествовать дома. Сегодня запускается классный и очень правильный флешмоб. Идея в том, что мы сами для себя создаем проверенный путеводитель по Украине, в котором только актуальная информация, реальные фото, честные отзывы и настоящие впечатления. Выкладываем в социальные сети фото своих самых любимых мест Украины – тех, которые смело рекомендовали бы друзьям. Рассказываем, на что обратить внимание, как добраться, где остановиться. И обязательно ставим хештег #МандруйУкраїною Собственно, с его помощью каждый сможет найти для себя идеальное место. Принимаю эстафету от Министра Культуры Украины @o.tkachenko.ua  и присоединяюсь к проекту Сегодня публикую фото двух замечательных мест, в которые киевляне и гости столицы могут съездить «одним днем» хоть завтра.  А жителям Житомира вообще повезло – красота совсем рядом. Остановка №1 - Коростышевский карьер. С 1850-х годов тут добывали гранит, но разработку закончили, карьер затопили. В итоге получилось невероятно красивое рукотворное озеро, окруженное лесом, с очень впечатляющими пейзажами, крутым скалистым берегом. Если выехать пораньше, можно найти спокойное место с фантастическим видом. Искупаться. Остановиться в палаточном городке. Остановка №2 - Дениши в Житомирской области, украинская скалолазная Мекка. На лето - отличная альтернатива скалодромам в помещениях. Главное, если вы не еще не профи в этом деле, занимайтесь под контролем тренера. Но подойдут Дениши не только скалолазам. Это еще и пейзаж, от которого мурашки: высокий скалистый берег возвышается над рекой Тетерев, а вокруг – очень старый лес, который буквально излучает силу.  И воздух, которым просто не можешь надышаться. Есть отличные площадки, где можно провести выходные в палатке. Присоединяйтесь! Публикуйте свои фото с хештегом #МандруйУкраїною Давайте обмениваться опытом, делиться самыми интересными местами и советовать друг другу, где отдохнуть этим летом. Не откладывайте жизнь и путешествия на потом. Уже завтра солнечные выходные и отличный повод отправляться за новыми эмоциями. С соблюдением карантинных мер безопасности

Публикация от Дмитрий Комаров (@komarovmir)

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"Остановка №2 - Дениши в Житомирской области, украинская скалолазная Мекка. На лето - отличная альтернатива скалодромам в помещениях. Главное, если вы не еще не профи в этом деле, занимайтесь под контролем тренера. Но подойдут Дениши не только скалолазам. Это еще и пейзаж, от которого мурашки: высокий скалистый берег возвышается над рекой Тетерев, а вокруг – очень старый лес, который буквально излучает силу. И воздух, которым просто не можешь надышаться. Есть отличные площадки, где можно провести выходные в палатке", - написал он.

Позже Дмитрий поделился забавным фото китайского чаепития, которое устроил на даче в обнимку с псом. "Если не я в Китае, то Китай на даче под Киевом", - пошутил он.

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Все по теме:

Украина, Достопримечательности, Дмитрий Комаров, Путешествия по Украине.

Автор:

Телеграф
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