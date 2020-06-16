Дмитрий Комаров назвал свои любимые места для путешествий в Украине

Украина богата живописными уголками, и автор телепрограммы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров решил показать два замечательных места, которые можно посетить и порекомендовать друзьям.

Пока границы большинства стран закрыты в связи с эпидемией коронавируса, любители путешествий осваивают туристические маршруты в родных странах.

Любимые места Комарова находятся недалеко от Киева: жители и гости столицы могут съездить туда одним днем "хоть завтра".

"Остановка №1 - Коростышевский карьер. С 1850-х годов тут добывали гранит, но разработку закончили, карьер затопили. В итоге получилось невероятно красивое рукотворное озеро, окруженное лесом, с очень впечатляющими пейзажами, крутым скалистым берегом. Если выехать пораньше, можно найти спокойное место с фантастическим видом. Искупаться. Остановиться в палаточном городке", - рассказал Комаров в Instagram.

"Остановка №2 - Дениши в Житомирской области, украинская скалолазная Мекка. На лето - отличная альтернатива скалодромам в помещениях. Главное, если вы не еще не профи в этом деле, занимайтесь под контролем тренера. Но подойдут Дениши не только скалолазам. Это еще и пейзаж, от которого мурашки: высокий скалистый берег возвышается над рекой Тетерев, а вокруг – очень старый лес, который буквально излучает силу. И воздух, которым просто не можешь надышаться. Есть отличные площадки, где можно провести выходные в палатке", - написал он.

Позже Дмитрий поделился забавным фото китайского чаепития, которое устроил на даче в обнимку с псом. "Если не я в Китае, то Китай на даче под Киевом", - пошутил он.