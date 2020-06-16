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Дочь Оли Поляковой отпраздновала свой выпускной (Фото)

Дочь Оли Поляковой отпраздновала свой выпускной (Фото)
Обновлено 13:06 Сегодня Телеграф https://apostrophe.ua/article/lime/person/2020-06-16/doch-oli-polyakovoy-poproschalas-so-shkoloy---kak-15-letnyaya-masha-otprazdnovala-vyipusknoy/33413 Фото: instagram.com
Дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой Мария попрощалась со школой.

Старшая дочь Оли Поляковой попрощалась со школой: 15-летняя Маша окончила 9-й класс. На своей странице в Instagram юная блогерша опубликовала несколько снимков с выпускного, на которых можно рассмотреть ее праздничный наряд.

Для вечеринки девушка выбрала короткое белоснежное платье свободного кроя с кружевными вставками. Свой образ выпускница дополнила ковбойскими ботинками в тон наряду и черными солнцезащитными очками.

"Вот так вот я провела свой выпускной из 9 класса. В этой школе я проучилась 9 замечательных лет, которые я никогда не забуду! Спасибо вам всем, хоть я и ухожу, я всегда буду мысленно с вами, мой любимый 9а класс. Пока пишу этот комментарий плачу", - подписала снимки дочь певицы. 

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Чем она займется дальше, Маша пока не стала раскрывать, но фолловеры юной девушки пишут, что она продолжит учебу в музыкальном училище.

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Выпускной, Дочь Оли Поляковой, Оля Поляково.

Автор:

Телеграф
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