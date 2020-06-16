Дочь Оли Поляковой отпраздновала свой выпускной (Фото)

Дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой Мария попрощалась со школой.

Старшая дочь Оли Поляковой попрощалась со школой: 15-летняя Маша окончила 9-й класс. На своей странице в Instagram юная блогерша опубликовала несколько снимков с выпускного, на которых можно рассмотреть ее праздничный наряд.

Для вечеринки девушка выбрала короткое белоснежное платье свободного кроя с кружевными вставками. Свой образ выпускница дополнила ковбойскими ботинками в тон наряду и черными солнцезащитными очками.

"Вот так вот я провела свой выпускной из 9 класса. В этой школе я проучилась 9 замечательных лет, которые я никогда не забуду! Спасибо вам всем, хоть я и ухожу, я всегда буду мысленно с вами, мой любимый 9а класс. Пока пишу этот комментарий плачу", - подписала снимки дочь певицы.

Чем она займется дальше, Маша пока не стала раскрывать, но фолловеры юной девушки пишут, что она продолжит учебу в музыкальном училище.