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Даша Ульянова из "Холостяка" показала идеальный шпагат на двух автомобилях (Фото)

Даша Ульянова из "Холостяка" показала идеальный шпагат на двух автомобилях (Фото)
Обновлено 14:00 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com
23-летняя гимнастка не перестает удивлять своих фанатов, поэтому опубликовала новый впечатляющий кадр.

Победительница десятого шоу "Холостяк" Даша Ульянова еще на первом знакомстве продемонстрировала всем свою непревзойденную растяжку. 

Своей гибкостью Даша сразу заполучила сердце "Холостяка" Максима Михайлюка. Участница реалити-шоу стала первой девушкой, с которой поцеловался главный герой на первом свидании, а также именно для нее Максим устроил сюрприз и пригласил на свидание в Египет, где девушка могла провести время наедине с Максимом.

Теперь Даша удивляет растяжкой всех своих поклонников и даже планирует запустить собственный курс, чтобы научить всех желающих также стать на шпагат. 

 
 
 
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Девочки , шпагат неизбежен

Публикация от Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa)

В своем личном профиле в инстаграме Даша Ульянова довольно часто публикует откровенные фотографии и свою непревзойденную растяжку, поэтому некоторые пользователи в сети сравнивают ее с Анастасией Волочковой и заявляют, что подобный кадр они уже где-то видели.

Победительница шоу "Холостяк" в кадре позировала в черной футболке, джинсах и кроссовках. Свой шпагат Даша продемонстрировала став одной ногой на автомобиль Lexus, а другой – на Mercedes.

Поклонники девушки не остались в стороне и написали много приятных слов в комментариях.

"Молодец. Ты столько лет трудилась в спорте, умничка", "Ван Дамм в женском лице", "Даша, ты шикарная", "Как всегда очаровательна. Просто нереально красивая", – комментировали поклонники.

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Все по теме:

Шпагат, Холостяк 10, Даша Ульянова.

Автор:

Телеграф
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