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"Уже и имя придумала": актриса "Одного разу під Полтавою" беременна

"Уже и имя придумала": актриса "Одного разу під Полтавою" беременна
16:50 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram
Пополнения семья знаменитости ждет уже в конце этого лета.

Актриса Анна Саливанчук, звезда комедийного сериала "Одного разу під Полтавою", беременна вторым ребенком. 

Как рассказала актриса журналу Viva!, разница в возрасте ее детей будет такой же, как и у нее с братом - пять лет: "Совпали даже месяцы: брат родился в ноябре, а я в августе. Мой сын Глеб тоже родился в ноябре, а второго ребенка я жду в августе".

По словам Саливанчук, вторая беременность была запланированной, но сама новость о положении застала супругов в время отдыха в Доминикане. "Я поняла, что чувствую себя иначе. Обоняние очень обострилось. Первая мысль была о беременности - я сделала тест, он показал положительный результат, - вспомнила актриса. - Я безумно обрадовалась, но немного удивилась. Не думала, что у нас так быстро получится. Радостное событие отпраздновали заплывом в океан".

 
 
 
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@alexbozhkov @viva_ukraine_magazine @andreyyesych_photo #сын #семья #беременность #аннасаліванчук

Публикация от Саливанчук Анна (@salivanchuk.anna)

Беременность актрисы проходит хорошо, что правда Саливанчук не перестает удивляться большому животу. "Мне почему-то кажется, что я в два раза больше, чем была во время первой беременности на этом сроке. Такое ощущение, что на УЗИ меня не досмотрели, и там у меня двойня или тройня", - пошутила она.

 
 
 
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@viva_ukraine_magazine @andreyyesych_photo #саливанчуканна #беременность #семья @alexbozhkov #сын

Публикация от Саливанчук Анна (@salivanchuk.anna)

На деле же актриса и ее родные ждут в семье еще одного мальчика. "Малыш не показывал свой пол до 20-й недели, тогда мне и сказали, что мы ждем мальчика. Я расплакалась! Не расстроилась, но все двадцать недель была уверена, что у меня будет девочка. Уже и имя придумала", - продолжила Саливанчук.

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При этом актриса не стала исключать, что в будущем родит еще и девочку: "Я очень рада мальчику, но пойду за сестричкой в третий раз. Ведь девочка нужна каждой маме!"

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Все по теме:

Беременность, Актриса, Анна Саливанчук.

Автор:

Телеграф
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