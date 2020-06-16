Пятая годовщина: принц и принцесса Швеции поделились снимками со свадьбы

Пять лет назад, 13 июня, сын правящего короля Швеции Карла Густава и королевы Сильвии — Карл Филипп женился на девушке из простой семьи Софии Хеллквист.
До встречи с принцем она снималась для мужских журналов, а также успела поработать инструктором по йоге, волонтером и официанткой. Спустя несколько лет София открыла свой йога-центр в Нью-Йорке и стала заниматься благотворительностью. С Карлом девушка познакомилась в 2009 году в одном из ночных клубов шведского курорта Бастад.
Пара связала себя узами брака в церкви Королевского дворца. В честь годовщины супруги поделились ранее не опубликованными фото со свадьбы на своей странице в Instagram.
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"Ibland kommer varje människa till ett avgörande val; ett val som avgör hela ens framtid och som handlar om vem man är och framför allt vem man vill vara. Och ofta kräver det mod. Mod att inte välja den lätta vägen bara för att den är lätt, utan mod för att stanna på den svåra vägen för att den är rätt." ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Idag firar vi femårig bröllopsdag ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ : Erika Gerdemark
"Однажды каждому человеку нужно сделать решающий выбор. Тот самый, который сильно повлияет на его будущее. И для этого требуется смелость. Смелость для того, чтобы выбрать не тот путь, что легче, а встать на более трудную дорогу, потому что именно она — самая верная. Сегодня мы празднуем пятую годовщину нашего брака", — говорится в посте.