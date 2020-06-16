Пятая годовщина: принц и принцесса Швеции поделились снимками со свадьбы

Супруги показали архивные фото со свадьбы в честь пятилетней годовщины торжества.

Пять лет назад, 13 июня, сын правящего короля Швеции Карла Густава и королевы Сильвии — Карл Филипп женился на девушке из простой семьи Софии Хеллквист.

До встречи с принцем она снималась для мужских журналов, а также успела поработать инструктором по йоге, волонтером и официанткой. Спустя несколько лет София открыла свой йога-центр в Нью-Йорке и стала заниматься благотворительностью. С Карлом девушка познакомилась в 2009 году в одном из ночных клубов шведского курорта Бастад.

Пара связала себя узами брака в церкви Королевского дворца. В честь годовщины супруги поделились ранее не опубликованными фото со свадьбы на своей странице в Instagram.

"Однажды каждому человеку нужно сделать решающий выбор. Тот самый, который сильно повлияет на его будущее. И для этого требуется смелость. Смелость для того, чтобы выбрать не тот путь, что легче, а встать на более трудную дорогу, потому что именно она — самая верная. Сегодня мы празднуем пятую годовщину нашего брака", — говорится в посте.