Жена принца Швеции решила сменить профессию на время пандемии

Новости шоу бизнеса:Принцесса София собственными силами будет помогать медикам одной из больниц Стокгольма.

В то время, когда весь мир объединился для противодействия вспышке коронавируса, члены королевских семей готовы забыть свои титулы и собственноручно помогать медикам. Так, модель и невестка короля Швеции Карла XVI Густава, принцесса София, следующие недели проведет в стенах одной из больниц Стокгольма.

Как сообщает издание Hello, принцесса прошла трехдневный курс обучения в Sophiahemmet University College вместе с другими 80 волонтерами. 35-летняя София готова начать работу на передовой бок о бок с медиками, которые круглосуточно спасают жизни пациентов.

Она не будет контактировать с больными коронавирусом, однако среди ее обязанностей не менее ответственные задания – стерилизация предметов, административные функции и общение с родственниками инфицированных.

Напомним, что 40-летний Карл Филипп женился на модели Софии в июле 2015 года после пяти лет отношений. Сейчас пара воспитывает двух общих сыновей, двухлетнего Габриэля и трехлетнего Александра.

Следует отметить, что принцесса София не первая медийная личность, которая решилась забыть о почетных титулах во время вспышки коронавируса. 24-летняя индийская врач Бхаша Мукерджи, которая получила титул "Мисс Англии 2019", приняла сложное решение вернуться к своей профессии, чтобы помочь коллегам в борьбе с COVID-19.