Стильная баскетболистка: Эльза Хоск похвасталась стройными ножками

Эльза Хоск покорила фолловеров не только сноровкой с мячом, но и показала стройные длинные ноги в экстремально коротких шортах.
Новыми сообщениями в инстаграм-профиле Эльза Хоск убедила, что Национальная баскетбольная лига Швеции потеряла перспективного игрока. До старта профессиональной модельной карьеры звезде прочили успешное спортивное будущее, однако красавица решила покорять мировые подиумы.
После ослабления карантина Эльза Хоск решила наслаждаться досугом на улице и устроила тренировку под открытым небом на баскетбольной площадке. Даже во время занятий спортом она не изменяет модным трендам и выбирает стильную одежду.
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Модель предстала в коротких белых шортах, которые полностью обнажали ее эффектные ножки, и нежно-розовом объемном свитшоте. Для тренировки она выбрала удобные белые кроссовки и высокие носочки. Блондинка собрала волосы в низкий хвост, оставив пряди впереди. Она позировала с мячом в руках, с которым виртуозно играла на площадке.
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Чтобы окончательно убедить поклонников в своей профессиональности, Эльза Хоск записала несколько видео, на которых мастерски попадала в корзину.