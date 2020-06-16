Стильная баскетболистка: Эльза Хоск похвасталась стройными ножками

Шведская модель и "ангел" Victoria's Secret продемонстрировала свои умения на баскетбольной площадке.

Эльза Хоск покорила фолловеров не только сноровкой с мячом, но и показала стройные длинные ноги в экстремально коротких шортах.

Новыми сообщениями в инстаграм-профиле Эльза Хоск убедила, что Национальная баскетбольная лига Швеции потеряла перспективного игрока. До старта профессиональной модельной карьеры звезде прочили успешное спортивное будущее, однако красавица решила покорять мировые подиумы.

После ослабления карантина Эльза Хоск решила наслаждаться досугом на улице и устроила тренировку под открытым небом на баскетбольной площадке. Даже во время занятий спортом она не изменяет модным трендам и выбирает стильную одежду.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Once upon a time I was a baller!! Публикация от elsa hosk (@hoskelsa) 16 Июн 2020 в 10:26 PDT

Модель предстала в коротких белых шортах, которые полностью обнажали ее эффектные ножки, и нежно-розовом объемном свитшоте. Для тренировки она выбрала удобные белые кроссовки и высокие носочки. Блондинка собрала волосы в низкий хвост, оставив пряди впереди. Она позировала с мячом в руках, с которым виртуозно играла на площадке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от elsa hosk (@hoskelsa) 16 Июн 2020 в 10:31 PDT

Чтобы окончательно убедить поклонников в своей профессиональности, Эльза Хоск записала несколько видео, на которых мастерски попадала в корзину.