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Популярная певица Cardi B взорвала Сеть обнаженным фото, показав огромное тату

Популярная певица Cardi B взорвала Сеть обнаженным фото, показав огромное тату
Обновлено 07:38 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com
Певица решила поделиться с поклонниками сексуальной фотографией, чтобы показать новую татуировку на теле.

Американская рэперша Cardi B не стесняется обнажать свое тело в откровенных образах. Она часто публикует эротические фото в купальнике или белье. Так, в одном из своих последних сообщений исполнительница решилась предстать в довольно эротическом кадре.

27-летняя артистка рассказала в инстаграме, что татуировка ей наносили на спину и ребра – именно эта часть тела очень болезненная. По словам исполнительницы, от боли у нее даже перехватывало дыхание.

Рэперша также опубликовала в своем инстаграме фото до и после коррекции. 

 
 
 
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Dimelo shawtyyyy ...Mix that Louis wit Fashionnova.

Публикация от Cardi B (@iamcardib)

Итак, через десять лет я сменила свою татуировку с павлином. Всю неделю я мучилась от боли в месте татуировки, – рассказала певица. 

 
 
 
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So after ten years I gave my peacock tattoo a makeover.This whole week I been takin hours of pain getting tatted.Thank you @jamie_schene .

Публикация от Cardi B (@iamcardib)

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В кадре с новой татуировкой Cardi B появилась в сексуальном образе позируя вприсядку только в бюстгальтере, прикрыв руками пышную грудь. Девушка любит часто менять свой внешний вид, и теперь она демонстрирует поклонникам короткие розовые волосы. Фотографию дополнила розовая сумка Louis Vuitton и яркий розовый макияж.

Знаменитость также решила добавить изюминку в кадр благодаря украшениям. Так, Cardi B примерила массивные серьги и надела браслеты на ногу.

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Все по теме:

Тату, Татуировки, Cardi B.

Автор:

Телеграф
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