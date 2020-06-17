Популярная певица Cardi B взорвала Сеть обнаженным фото, показав огромное тату

Певица решила поделиться с поклонниками сексуальной фотографией, чтобы показать новую татуировку на теле.

Американская рэперша Cardi B не стесняется обнажать свое тело в откровенных образах. Она часто публикует эротические фото в купальнике или белье. Так, в одном из своих последних сообщений исполнительница решилась предстать в довольно эротическом кадре.

27-летняя артистка рассказала в инстаграме, что татуировка ей наносили на спину и ребра – именно эта часть тела очень болезненная. По словам исполнительницы, от боли у нее даже перехватывало дыхание.

Рэперша также опубликовала в своем инстаграме фото до и после коррекции.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Dimelo shawtyyyy ...Mix that Louis wit Fashionnova. Публикация от Cardi B (@iamcardib) 15 Июн 2020 в 7:38 PDT

Итак, через десять лет я сменила свою татуировку с павлином. Всю неделю я мучилась от боли в месте татуировки, – рассказала певица.

В кадре с новой татуировкой Cardi B появилась в сексуальном образе позируя вприсядку только в бюстгальтере, прикрыв руками пышную грудь. Девушка любит часто менять свой внешний вид, и теперь она демонстрирует поклонникам короткие розовые волосы. Фотографию дополнила розовая сумка Louis Vuitton и яркий розовый макияж.

Знаменитость также решила добавить изюминку в кадр благодаря украшениям. Так, Cardi B примерила массивные серьги и надела браслеты на ногу.