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Даша Квиткова умилила сеть фотографией из Одессы

Даша Квиткова умилила сеть фотографией из Одессы
Обновлено 09:06 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com
Девушка призналась, что она предложила мужу, телеведущему Никите Добрынину завезти его маму к морю, ведь она очень этого хотела.

Победительница девятого сезона шоу "Холостяк", блогер Даша Квиткова поделилась яркой фотографией из Одессы. 

На личной странице Даши в инстаграме появилось фото с отдыха. Звездные супруги Квиткова и Добрынин решили сделать сюрприз маме телеведущего и отправились вместе с ней в Одессу.

Даша Квиткова и Никита Добрынин в Одессе 

 
 
 
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Сумашедшая неделя! В один день я предложила Никите забрать его маму и отвезти к морю, так как она очень хотела. Недолго думая, мы взяли себя в руки и решили поставить собственный рекорд в дороге. Киев-Черновцы-Одесса. 19 часов дороги. Все, чтобы привезти Елену Николаевну навстречу с морем. Друзья, прогулки, отдых и нереальное количество эмоций. Отель @nemo_hotel_odessa с видом на море, чистый воздух и обалденное спа - это вообще что-то

Даша рассказала, что однажды предложила Никите забрать его маму и отвезти к морю, потому что она очень этого хотела. Влюбленные не долго думали и решили поставить собственный рекорд в дороге. Из Киева они отправились в Черновцы, ведь именно там живет Елена Николаевна. После этого втроем отправились в Одессу. В пути были 19 часов и все ради того, чтобы мама Никиты встретилась с морем.

Сумасшедшая неделя! Друзья, прогулки и невероятное количество эмоций. Каждому этого не хватало, пока мы сидели дома. Одесса, спасибо, что было именно так, – написала Даша в публикации.

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Образ Даши Квитковой

На фото, которое Даша опубликовала в сети, она позирует, опершись на пальму. Кадр был сделан на территории отеля, где отдыхала семья. На фоне было видно бескрайнее море. Блогер одета в светлые джинсы и бежевую майку. Дополнила свой образ массивным ожерельем и соломенной шляпой. Волосы девушка уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж с коричневой помадой на губах.

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Одесса, Отдых, Даша Квиткова.

Автор:

Телеграф
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