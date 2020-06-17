Катя и Юрий часто работают вместе, ведь оба являются одиними из самых популярных ведущих в Украине.

Звездная чета украинских телеведущих Кати Осадчей и Юрия Горбунова поделилась романтической фотографией. Влюбленные не часто публикуют совместные фото, поэтому такая публикация порадовала поклонников.

Катя опубликовала на личной странице в инстаграме фото с мужем. Сообщение вызвало восхищение у поклонников и активные обсуждения в комментариях.

Романтическое фото Кати Осадчей и Юрия Горбунова

Посмотреть эту публикацию в Instagram Couple back to work :) #щасливіразом :) Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha) 16 Июн 2020 в 11:03 PDT

Они с радостью проводят время вместе дома и на работе. Звезда решила порадовать более, чем полтора миллиона подписчиков в инстаграме семейным снимком.

Кадр был сделан во время рабочего дня. Катя и Юрий близко стоят друг возле друга. Мужчина смотрит на свою любимую с нежностью и одновременно со страстью. Он одет в черный костюм и белую рубашку.

Катя позирует, с улыбкой глядя в камеру. Она изображена в роскошном бежевом платье с блестками. Крупные длинные серьги с камнями дополнили образ телеведущей. Ее волосы уложены ровно, а на лице видим насыщенный макияж с акцентом на глазах.

"Пара вернулась к работе", – написала под фото Осадчая.

За час публикация набрала более 12 тысяч предпочтений и десятки комментариев, в которых пользователи сети отмечают, что влюбленные очень счастливы и красивы.