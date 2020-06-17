Скачать
Среда, 17.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Эпидемия: в Киеве за сутки СOVID-19 заболели более 40 человек
Эпидемия: в Киеве за сутки СOVID-19 заболели более 40 человек
Штаб ООС: боевики дважды нарушали "режим тишины"
Штаб ООС: боевики дважды нарушали "режим тишины"
"Ты готов?": Редкач вызвал на бой экс-чемпиона мира
"Ты готов?": Редкач вызвал на бой экс-чемпиона мира
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 18 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 18 июня

Умер 28-летний участник k-pop-группы Ким Чжон Хван

Умер 28-летний участник k-pop-группы Ким Чжон Хван
Обновлено 13:16 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com
Умер Ким Чжон Хван 16 июня в больнице Северанс, что в южнокорейском городе Инчхон.

В Южной Корее умер знаменитый певец Ким Чжон Хваном, который прославился на весь мир благодаря K-pop-группе TST. Смерть артиста наступила в возрасте 28 лет.

Пока причин внезапной смерти артиста не называют. Похороны вокалиста TST состоятся 18 июня. Из-за пандемии коронавируса прощание состоится в кругу ближайших родственников и друзей.

Кто такой Ким Чжон Хван

Талантливый артист дебютировал в 2015 году. Покорить большую сцену и обратить внимание меломанов на свое творчество Ким Чжон Хвану помогла группа NOM. Коллектив был популярен в Южной Корее, однако за чуть более чем год своего существования распался.

Как на счет брутального Джона Сноу? Кит Харингтон сменил имидж

И это стало отличным толчком в карьере артиста. Уже в 2017 году Ким Чжон Хван вернулся на сцену в составе k-pop-группы TST, которая сперва называлась Top Secret. В январе 2020 года коллектив выпустил свой четвертый студийный альбом Count Count, который получил немалую популярность не только в Азии, но и в США. Самыми популярными их треками являются Wake Up, Paradise, Love Story и Countdown.

Кроме этого, Ким Чжон Хван активно вел свой инстаграм-блог. Последнее сообщение здесь датировано 31 мая. Артист показал романтические фото на фоне небоскребов и моря и признался, что мечтает снова путешествовать.

Сейчас страницу Ким Чжон Хвана поклонники засыпали словами сочувствия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Музыкант, Ким Чжон Хван, Смерть музыканта.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Виды рыбы, которые вредно употреблять в пищу
02 Самые опасные сорта меда, которые не стоит покупать
03 Во Франции трагически погибла чемпионка мира по скалолазанию
04 Российской актрисе, выступавшей в оккупированном Крыму, разрешили въезд в Украину
05 Кремль о присоединении Украины к программе расширенных возможностей НАТО: Безусловно, мы на это обратили внимание
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Криклий: До конца года в Украине заработает 54 комплекса взвешивания фур
Криклий: До конца года в Украине заработает 54 комплекса взвешивания фур
Учения НАТО: Украина начала подготовку к участию
Учения НАТО: Украина начала подготовку к участию
Нужна ли обсервация туристам: в Минздраве рассказали детали
Нужна ли обсервация туристам: в Минздраве рассказали детали
Названа дата, когда Adobe убьет Flash player
Названа дата, когда Adobe убьет Flash player
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь