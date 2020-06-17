Умер 28-летний участник k-pop-группы Ким Чжон Хван

Умер Ким Чжон Хван 16 июня в больнице Северанс, что в южнокорейском городе Инчхон.

В Южной Корее умер знаменитый певец Ким Чжон Хваном, который прославился на весь мир благодаря K-pop-группе TST. Смерть артиста наступила в возрасте 28 лет.

Пока причин внезапной смерти артиста не называют. Похороны вокалиста TST состоятся 18 июня. Из-за пандемии коронавируса прощание состоится в кругу ближайших родственников и друзей.

Кто такой Ким Чжон Хван

Талантливый артист дебютировал в 2015 году. Покорить большую сцену и обратить внимание меломанов на свое творчество Ким Чжон Хвану помогла группа NOM. Коллектив был популярен в Южной Корее, однако за чуть более чем год своего существования распался.

И это стало отличным толчком в карьере артиста. Уже в 2017 году Ким Чжон Хван вернулся на сцену в составе k-pop-группы TST, которая сперва называлась Top Secret. В январе 2020 года коллектив выпустил свой четвертый студийный альбом Count Count, который получил немалую популярность не только в Азии, но и в США. Самыми популярными их треками являются Wake Up, Paradise, Love Story и Countdown.

Кроме этого, Ким Чжон Хван активно вел свой инстаграм-блог. Последнее сообщение здесь датировано 31 мая. Артист показал романтические фото на фоне небоскребов и моря и признался, что мечтает снова путешествовать.

Сейчас страницу Ким Чжон Хвана поклонники засыпали словами сочувствия.