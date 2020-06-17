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Хилария Болдуин ответила на обвинения в том, что она пользуется услугами няни

Хилария Болдуин ответила на обвинения в том, что она пользуется услугами няни
Обновлено 15:06 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: pinterest.com
Хиларию обвинили в том, что она не уделяет внимание своим детям и не справляется с материнскими обязанностями.

Пользователи узнали, что Хилария Болдуин пользуется услугами няни, которая помогает ей справляться с четырьмя маленькими детьми, и стала объектом критики. 

Но недавно 36-летняя многодетная мама объяснила, почему не может обойтись без няни.

Интересно получается. Люди пишут: "Фу, она сбагрила детей няне". Но это не значит, что я не забочусь о своих детях. Это просто значит, что я совмещаю материнство с работой. Я работаю каждый день. А люди пытаются меня за это застыдить, это несправедливо. Моя семья и семья Алека живут далеко, а наши дети пока еще маленькие. Это нормально — принимать помощь, и нет ничего стыдного в том, что эту помощь оказывает другой человек, — сказала Хилария в новом подкасте.

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В прошлом году жена Болдуина пережила два выкидыша, а в этом году забеременела снова. Хилария и Алек мечтают о пятом ребенке. Сейчас супруга актера делает все возможное, чтобы поддерживать здоровье и сохранить беременность. Недавно она продемонстрировала, как делает легкие упражнения для беременных в бикини.

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Знаменитости, Звезды, Хилария Болдуин.

Автор:

Телеграф
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