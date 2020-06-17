Фанаты в шоке: солистка группы KAZKA кардинально сменила имидж

Певица Александра Зарицкая продемонстрировала кардинальные изменения имиджа, представ с розовыми волосами.

27-летняя на личной странице в инстаграме опубликовала новые фото, показав дерзкие эксперименты с имиджем.

Перед камерой солистка группы KAZKA предстала в смелом образе. На ней цветной шелковый халат с пикантным декольте. Однако все внимание фолловеров приковано не к наряду звезды, а к цвету ее волос.

Так, Александра Зарицкая позировала с короткими розовыми волосами и челкой, а изменения имиджа гармонично сочетались с насыщенным макияжем. Судя по всему, это лишь парик и знаменитость осталась шатенкой, однако фолловеры положительно оценили эксперимент с внешностью.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KAZKA (@kazka.band) 17 Июн 2020 в 2:16 PDT

Поклонники Зарицкой засыпали певицу комплиментами в комментариях и даже сравнили ее с эпатажной Леди Гагой: "Сначала подумал, что это очередная фотография Гаги", "Подходит", "Сладкая конфетка", "Королева".