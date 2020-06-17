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Фанаты в шоке: солистка группы KAZKA кардинально сменила имидж

Фанаты в шоке: солистка группы KAZKA кардинально сменила имидж
18:04 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram
Певица Александра Зарицкая продемонстрировала кардинальные изменения имиджа, представ с розовыми волосами.

27-летняя на личной странице в инстаграме опубликовала новые фото, показав дерзкие эксперименты с имиджем.

Перед камерой солистка группы KAZKA предстала в смелом образе. На ней цветной шелковый халат с пикантным декольте. Однако все внимание фолловеров приковано не к наряду звезды, а к цвету ее волос.

Так, Александра Зарицкая позировала с короткими розовыми волосами и челкой, а изменения имиджа гармонично сочетались с насыщенным макияжем. Судя по всему, это лишь парик и знаменитость осталась шатенкой, однако фолловеры положительно оценили эксперимент с внешностью. 

 
 
 
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Публикация от KAZKA (@kazka.band)

 "Настроение: танцевать для хейтеров": Александра Зарицкая станцевала в пикантном образе (Видео)

Поклонники Зарицкой засыпали певицу комплиментами в комментариях и даже сравнили ее с эпатажной Леди Гагой: "Сначала подумал, что это очередная фотография Гаги", "Подходит", "Сладкая конфетка", "Королева". 

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Все по теме:

Певица, Имидж, KAZKA, Александра Зарицкая.

Автор:

Телеграф
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