Фанаты в шоке: солистка группы KAZKA кардинально сменила имидж

27-летняя на личной странице в инстаграме опубликовала новые фото, показав дерзкие эксперименты с имиджем.
Перед камерой солистка группы KAZKA предстала в смелом образе. На ней цветной шелковый халат с пикантным декольте. Однако все внимание фолловеров приковано не к наряду звезды, а к цвету ее волос.
Так, Александра Зарицкая позировала с короткими розовыми волосами и челкой, а изменения имиджа гармонично сочетались с насыщенным макияжем. Судя по всему, это лишь парик и знаменитость осталась шатенкой, однако фолловеры положительно оценили эксперимент с внешностью.
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Поклонники Зарицкой засыпали певицу комплиментами в комментариях и даже сравнили ее с эпатажной Леди Гагой: "Сначала подумал, что это очередная фотография Гаги", "Подходит", "Сладкая конфетка", "Королева".