Историческое событие: Елизавета II впервые совершила видеозвонок

Как известно, королева Елизавета II – сторонница консервативных правил. Она учит своих потомков следовать протоколу, установленному еще предками, и предпочитает лично говорить с человеком, а не с помощью современных технологий. Однако пандемия заставила Ее Величество изменить привычные правила: Елизавета II научилась пользоваться программой Zoom и совершила свой первый видеозвонок, сообщает CNN.
Монарх устроила конференцию, к которой приобщила свою дочь Анну и британцев, которые заботятся о людях, больных коронавирусом. В беседе, которая длилась 45 минут, Елизавета II пообщалась с руководителями волонтерских организаций, оказывающих помощь инфицированным COVID-19, а также теми, чьи родственники едва не умерли из-за болезни. Каждый рассказал Ее Величеству свою историю, что не оставило королеву равнодушной.
Было интересно послушать все эти истории. Я поражена тем, как вы сумели все пережить. Рада, что смогла сегодня пообщаться с такими сильными людьми, –отметила Елизавета II после видеовстречи.
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The Queen and The Princess Royal spoke to a group of carers who are supported by The @Carers.Trust to find out more about the challenges they face. The Princess Royal has been President of The Carers Trust since it was launched in 2011. The Trust provides support to carers across the UK through their network of partners, as well as giving carers a voice and highlighting their work to the general public. To find out more about Carers Week, follow our link in bio.
Интересно, что даже в этой ситуации королева Великобритании не нарушила своих правил. Елизавета II появилась в кадре, когда уже все ждали ее появления, и первой покинула виртуальную встречу. Фрагменты этого события опубликовали на инстаграм-странице дворца.
Как королева публиковала первое сообщение в Инстаграме Это не впервые Елизавета II стремится показать, что идет в ногу со временем. В марте 2019 года она опубликовала первое инстаграм-сообщение. Сделала Ее Величество это перед десятками камер. Королева Елизавета II поднялась на возвышение и нажала "опубликовать". Немало пользователей сети тогда посмеялись над этим событием, а другие же с восторгом прокомментировали этот факт.