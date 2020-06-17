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Историческое событие: Елизавета II впервые совершила видеозвонок

Историческое событие: Елизавета II впервые совершила видеозвонок
17:35 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram
На днях королева совершила первый видеозвонок в Zoom, что стало историческим событием.

Как известно, королева Елизавета II – сторонница консервативных правил. Она учит своих потомков следовать протоколу, установленному еще предками, и предпочитает лично говорить с человеком, а не с помощью современных технологий. Однако пандемия заставила Ее Величество изменить привычные правила: Елизавета II научилась пользоваться программой Zoom и совершила свой первый видеозвонок, сообщает CNN.

Монарх устроила конференцию, к которой приобщила свою дочь Анну и британцев, которые заботятся о людях, больных коронавирусом. В беседе, которая длилась 45 минут, Елизавета II пообщалась с руководителями волонтерских организаций, оказывающих помощь инфицированным COVID-19, а также теми, чьи родственники едва не умерли из-за болезни. Каждый рассказал Ее Величеству свою историю, что не оставило королеву равнодушной.

Было интересно послушать все эти истории. Я поражена тем, как вы сумели все пережить. Рада, что смогла сегодня пообщаться с такими сильными людьми, –отметила Елизавета II после видеовстречи.

Интересно, что даже в этой ситуации королева Великобритании не нарушила своих правил. Елизавета II появилась в кадре, когда уже все ждали ее появления, и первой покинула виртуальную встречу. Фрагменты этого события опубликовали на инстаграм-странице дворца.

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Как королева публиковала первое сообщение в Инстаграме Это не впервые Елизавета II стремится показать, что идет в ногу со временем. В марте 2019 года она опубликовала первое инстаграм-сообщение. Сделала Ее Величество это перед десятками камер. Королева Елизавета II поднялась на возвышение и нажала "опубликовать". Немало пользователей сети тогда посмеялись над этим событием, а другие же с восторгом прокомментировали этот факт.

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Королевская семья, Елизавета II.

Автор:

Телеграф
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