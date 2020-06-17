Звезды Vogue: Кайли Дженнер с дочерью снялись в необычной фотосессии

В фотосессии нового формата звезда позировала вместе со своей дочкой Сторми, которая уверенно себя чувствовала перед камерой.
22-летняя Кайли Дженнер и 2-летняя дочь Сторми Вебстер снимались в фотосессии в условиях изоляции. Фотосессия проходила через видеозвонки в Zoom, пока они были в своем особняке в Лос-Анджелесе. Несколько фотографий блогерша сделала сама на iPhone и передала редакторам. Темой нового номера Vogue Czechoslovakia стали сказки, именно поэтому для фотосессии пригласили маленькую звезду Сторми – дочь Кайли и Трэвиса Скотта.
На снимках мамочка с дочкой лежали в постели и нежились в объятиях. Для фотографий миллионерша выбрала дневной макияж, в то время как своей доченьке сделала миловидный пучок из волос. Стоит добавить, что на снимках модель с дочкой продемонстрировали невероятное сходство, что не смогли не отметить фанаты.
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Backstage at @kyliejenner and Stormi #VogueCS CoverStory shot via FaceTime
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new cover with my baby for @vogueczechoslovakia shot at home on my iphone @morellibrothers #VogueCS
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i love this little baby so much i want to burst.. sometimes i just look at her and cry knowing she will never be this small ever again. who knew something so little could take up most of your heart God made no mistakes with you storm baby behind the scenes shooting @vogueczechoslovakia
"Я настолько люблю этого ребенка, что взрываюсь от чувств... Иногда я смотрю на нее и плачу, понимая, что она больше никогда не будет такой маленькой. Кто бы мог подумать, что нечто крохотное может больше всего покорить твое сердце", – поделилась в сети Кайли Дженер.