Звезды Vogue: Кайли Дженнер с дочерью снялись в необычной фотосессии

Американская блогерша и владелица бьюти-компании Кайли Дженнер даже в период карантина получила возможность стать звездой журнала Vogue Czechoslovakia.

В фотосессии нового формата звезда позировала вместе со своей дочкой Сторми, которая уверенно себя чувствовала перед камерой.

22-летняя Кайли Дженнер и 2-летняя дочь Сторми Вебстер снимались в фотосессии в условиях изоляции. Фотосессия проходила через видеозвонки в Zoom, пока они были в своем особняке в Лос-Анджелесе. Несколько фотографий блогерша сделала сама на iPhone и передала редакторам. Темой нового номера Vogue Czechoslovakia стали сказки, именно поэтому для фотосессии пригласили маленькую звезду Сторми – дочь Кайли и Трэвиса Скотта.

На снимках мамочка с дочкой лежали в постели и нежились в объятиях. Для фотографий миллионерша выбрала дневной макияж, в то время как своей доченьке сделала миловидный пучок из волос. Стоит добавить, что на снимках модель с дочкой продемонстрировали невероятное сходство, что не смогли не отметить фанаты.

"Я настолько люблю этого ребенка, что взрываюсь от чувств... Иногда я смотрю на нее и плачу, понимая, что она больше никогда не будет такой маленькой. Кто бы мог подумать, что нечто крохотное может больше всего покорить твое сердце", – поделилась в сети Кайли Дженер.