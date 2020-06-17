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Звезды Vogue: Кайли Дженнер с дочерью снялись в необычной фотосессии

Звезды Vogue: Кайли Дженнер с дочерью снялись в необычной фотосессии
21:46 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram
Американская блогерша и владелица бьюти-компании Кайли Дженнер даже в период карантина получила возможность стать звездой журнала Vogue Czechoslovakia.

В фотосессии нового формата звезда позировала вместе со своей дочкой Сторми, которая уверенно себя чувствовала перед камерой.

22-летняя Кайли Дженнер и 2-летняя дочь Сторми Вебстер снимались в фотосессии в условиях изоляции. Фотосессия проходила через видеозвонки в Zoom, пока они были в своем особняке в Лос-Анджелесе. Несколько фотографий блогерша сделала сама на iPhone и передала редакторам. Темой нового номера Vogue Czechoslovakia стали сказки, именно поэтому для фотосессии пригласили маленькую звезду Сторми – дочь Кайли и Трэвиса Скотта.

На снимках мамочка с дочкой лежали в постели и нежились в объятиях. Для фотографий миллионерша выбрала дневной макияж, в то время как своей доченьке сделала миловидный пучок из волос. Стоит добавить, что на снимках модель с дочкой продемонстрировали невероятное сходство, что не смогли не отметить фанаты.

 
 
 
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Backstage at @kyliejenner and Stormi #VogueCS CoverStory shot via FaceTime

Публикация от Morelli Brothers (@morellibrothers)

 
 
 
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new cover with my baby for @vogueczechoslovakia shot at home on my iphone  @morellibrothers #VogueCS

Публикация от Kylie  (@kyliejenner)

Новая обложка журнала Vogue: художниками от двух до десяти лет (Фото)

"Я настолько люблю этого ребенка, что взрываюсь от чувств... Иногда я смотрю на нее и плачу, понимая, что она больше никогда не будет такой маленькой. Кто бы мог подумать, что нечто крохотное может больше всего покорить твое сердце", – поделилась в сети Кайли Дженер. 

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Все по теме:

Vogue, Знаменитость, Кайли Дженнер.

Автор:

Телеграф
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