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Встреча с Киану Ривзом: "свидание" с актером выставили на аукцион

Встреча с Киану Ривзом: "свидание" с актером выставили на аукцион
20:28 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: twitter
Американский центр помощи онкобольным детям Camp Rainbow Gold организовывает онлайн-аукцион, главным выигрышем которого станет "свидание" с Киану Ривзом по видеосвязи.

Актер, который в течение многих лет жертвовал деньги благотворительным организациям по борьбе с раком в честь сестры, которая боролась с лейкемией, теперь пообщается в течение 15 минут с победителем аукциона через приложение Zoom, сообщает Hollywood Reporter.

Аукцион, на котором представлено 50 лотов, призван активизировать усилия по сбору средств для Camp Rainbow Gold после пандемии COVID-19.

Кроме общения с Ривзом, на нем представлены встреча с легендарным актером Робом Полсеном и голливудским продюсером Дэном Лином, гитара с автографом Энди Граммера, день в спа, уникальная татуировка, поездка в Мексику.

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Аукцион стартовал 15 июня и продлится до 22 июня. Стартовая стоимость онлайн-встречи с Киану Ривзом составляла 10 тыс. долларов. Сейчас максимальная ставка достигла 17,6 тыс. долларов.

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Аукцион, Киану Ривз, Актер.

Автор:

Телеграф
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