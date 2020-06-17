Встреча с Киану Ривзом: "свидание" с актером выставили на аукцион

Американский центр помощи онкобольным детям Camp Rainbow Gold организовывает онлайн-аукцион, главным выигрышем которого станет "свидание" с Киану Ривзом по видеосвязи.

Актер, который в течение многих лет жертвовал деньги благотворительным организациям по борьбе с раком в честь сестры, которая боролась с лейкемией, теперь пообщается в течение 15 минут с победителем аукциона через приложение Zoom, сообщает Hollywood Reporter.

Аукцион, на котором представлено 50 лотов, призван активизировать усилия по сбору средств для Camp Rainbow Gold после пандемии COVID-19.

Кроме общения с Ривзом, на нем представлены встреча с легендарным актером Робом Полсеном и голливудским продюсером Дэном Лином, гитара с автографом Энди Граммера, день в спа, уникальная татуировка, поездка в Мексику.

Аукцион стартовал 15 июня и продлится до 22 июня. Стартовая стоимость онлайн-встречи с Киану Ривзом составляла 10 тыс. долларов. Сейчас максимальная ставка достигла 17,6 тыс. долларов.