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Алессандра Амбросио похвасталась формами в новой фотосессии

Алессандра Амбросио похвасталась формами в новой фотосессии
22:54 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram
Бразильская супермодель продемонстрировала в новой фотосессии для летнего выпуска Elle шикарную фигуру.

39-летняя модель стала звездой пляжного фотосета в Лос-Анджелесе, где показала идеальные формы своего тела.

Бывший "ангел" Victoria's Secret привыкла проводить почти все свое время на побережьях, поэтому новая съемка на берегу океана стала для нее настоящей "отдушиной" после нескольких месяцев изоляции. Результаты роскошной фотосессии Амбросио опубликовала на своей инстаграм-странице.

На обложках изданий Elle модель предстала в ярком топе салатового цвета, черных прозрачных трусиках на завязках и в черных очках. Свои волосы Алессандра собрала в небрежный пучок, а перед камерой появилась без макияжа.

 
 
 
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ALESSANDRA AMBROSIO. ELLE SPAIN. MEXICO 2020. @alessandraambrosio @elle_spain @laura_somoza @sylviamontoliuelle @barbaragarralda @elvirarigalelle @vickymarcosg @sergemh @yameljaltota @robertonievafoto

Публикация от Mario Sierra Fotografo (@mariosierrafotografo)

 
 
 
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Sunshine state of mind

Публикация от Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)

Стильная баскетболистка: Эльза Хоск похвасталась стройными ножками

На других фотографиях звезда подиумов надела разнообразные купальники, которые прекрасно подчеркивали ее рельефный живот и стройные ноги. Автором солнечных фото стал Mario Sierra. 

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Все по теме:

Модель, Фотосессия, Алессандра Амбросио.

Автор:

Телеграф
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