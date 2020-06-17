Алессандра Амбросио похвасталась формами в новой фотосессии

Бразильская супермодель продемонстрировала в новой фотосессии для летнего выпуска Elle шикарную фигуру.

39-летняя модель стала звездой пляжного фотосета в Лос-Анджелесе, где показала идеальные формы своего тела.

Бывший "ангел" Victoria's Secret привыкла проводить почти все свое время на побережьях, поэтому новая съемка на берегу океана стала для нее настоящей "отдушиной" после нескольких месяцев изоляции. Результаты роскошной фотосессии Амбросио опубликовала на своей инстаграм-странице.

На обложках изданий Elle модель предстала в ярком топе салатового цвета, черных прозрачных трусиках на завязках и в черных очках. Свои волосы Алессандра собрала в небрежный пучок, а перед камерой появилась без макияжа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Sunshine state of mind Публикация от Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 11 Июн 2020 в 10:43 PDT

На других фотографиях звезда подиумов надела разнообразные купальники, которые прекрасно подчеркивали ее рельефный живот и стройные ноги. Автором солнечных фото стал Mario Sierra.