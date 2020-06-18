Светлана Тарабарова получила "письмо счастья" за превышении скорости

Украинская поп-исполнительница Светлана Тарабарова и ее супруг Алексей получили письмо о превышении скоростного режима на дорогах.
Своим подписчикам в Инстаграм певица показала снимок автомобиля, сделанный одной из камер видеофиксации нарушения ПДД.
"Друзья, вы не поверите в Киеве начали работать камеры", - удивилась Тарабарова.
Тарабарова также призналась, что подобные письма очень дисциплинируют и мотивируют придерживаться правил.
"Мы не будем нарушать", - добавила она. И все же, оплатить штраф в размере 255 гривен супругам придется.