Ирина Билык поздравила сына с 21-летием и показала его необычные рисунки (Фото)

Украинская певица представила редкое фото своего сына Глеба.

Популярная украинская певица Ирина Билык сообщила поклонникам о радостном событии в ее семье. Так, сегодня, 18 июня, день рождения празднует старший сын исполнительницы от бывших отношений с моделью Андреем Оверчуком Глеб. Парню исполнился 21 год.

На своей странице в Instagram звездная мама разместила фотографию, на которой изображен сын, а вместе с тем Билык похвасталась, какие необычные рисунки создает Глеб.

"Это мой Глеб! Сегодня ему 21! А это его рисунки ... я в шоке! Гениально! С днем рождения, моя звезда!", - поздравила сына Ирина.

View this post on Instagram A post shared by Ирина Билык (@bilyk_iryna) on Jun 17, 2020 at 11:51pm PDT

Подписчики страницы певицы присоединились к поздравлениям.

"Он у вас необычный, простой и гениальный! Очень красивый мальчик! Поздравляю!", "С днем рождения вашего талантливого и красивого сыночка! Будьте счастливы!", "Талантливый сын у талантливой мамы", - пишут поклонники Ирины.