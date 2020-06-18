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Ирина Билык поздравила сына с 21-летием и показала его необычные рисунки (Фото)

Ирина Билык поздравила сына с 21-летием и показала его необычные рисунки (Фото)
Обновлено 20:01 Сегодня Телеграф glavcom.ua Фото: instagram
Украинская певица представила редкое фото своего сына Глеба.

Популярная украинская певица Ирина Билык сообщила поклонникам о радостном событии в ее семье. Так, сегодня, 18 июня, день рождения празднует старший сын исполнительницы от бывших отношений с моделью Андреем Оверчуком Глеб. Парню исполнился 21 год.

На своей странице в Instagram звездная мама разместила фотографию, на которой изображен сын, а вместе с тем Билык похвасталась, какие необычные рисунки создает Глеб.

"Это мой Глеб! Сегодня ему 21! А это его рисунки ... я в шоке! Гениально! С днем рождения, моя звезда!", - поздравила сына Ирина.

 
 
 
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Подписчики страницы певицы присоединились к поздравлениям.

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"Он у вас необычный, простой и гениальный! Очень красивый мальчик! Поздравляю!", "С днем рождения вашего талантливого и красивого сыночка! Будьте счастливы!", "Талантливый сын у талантливой мамы", - пишут поклонники Ирины.

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Все по теме:

Дети, Поздравление, День рождение, Ирина Билык.

Автор:

Телеграф
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