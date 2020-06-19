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#разомзтатом: Alyosha поразила нежными детскими снимками с отцом

#разомзтатом: Alyosha поразила нежными детскими снимками с отцом
09:30 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram
Будущая мамочка накануне Дня отца показала архивные детские фото со своим папой.

Трогательные ностальгические фотографии Alyosha опубликовала в личном инстаграм-профиле. Знаменитость решила не только познакомить поклонников с отцом, но и впервые показать, как выглядела в детстве. Она тронула сеть обращением к папе Александру Николаевичу, признавшись, что он для нее самый лучший.

Накануне Дня отца звезда не обошла вниманием и своего любящего звездного мужа Тараса Тополю, с которым воспитывает двоих сыновей и ждет появления дочери. Она отметила, что лидер группы "Антитела" – пример для их детей и прекрасный отец.

"Дети с детства больше всего любят своих родителей. Мой папа для меня самый лучший. Ну и, конечно, люблю безгранично отца своих прекрасных деток Тараса Тополю. Ты настоящий пример для наших детей и чрезвычайно заботливый папа", – написала Alyosha. 

 
 
 
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Діти змалечку більше за все люблять своїх батьків. Хотілося б, щоб у кожної дитини на світі були люблячі матусі і таточки. ⠀ Мій тато для мене найкращий. Ну і, звісно, кохаю безмежно татка своїх прекрасних діток @tarastopolia . Ти справжній приклад для наших дітей і надзвичайно турботливий татусь. ⠀ Через кілька днів День батька, тож приділіть увагу тим, хто має честь ним бути! ⠀ Якщо ви хочете зробити добру справу, приєднуйтесь до флешмобу #разомзтатом. Розкажіть про те, хто для вас є тато, та чим ви займаєтесь разом. Таким чином ви підтримаєте благодійний фонд «Запорука» і допоможете зібрати кошти будинку для онкохворих дітей «Центр Дача». Дізнатися більше про Центр та зробити пожертву можна також за посиланням: https://cutt.ly/0uYMYtM

Публикация от ALYOSHA (@alyoshasinger)

Певица показала два архивных черно-белых фото с отцом, на которых предстала младенцем и подростком. На первом кадре Alyosha в платье в горошек и с челкой стыдливо танцует с папой, а на втором – крохой сидит у него на коленях. Невозможно не заметить, с какой любовью и нежностью отец смотрит на свою единственную дочь.

У талантливых родителей - талантливые дети: Alyosha показала, как поют ее сыновья

Внимательные фолловеры не смогли обойти вниманием потрясающую схожесть старшего сына артистки Романа с дедушкой: "Сыночек – копия дедушки", "На втором фото особенно заметно, как один из ваших сыночков очень похож на дедушку". 

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Снимки, Певица, Alyosha.

Автор:

Телеграф
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