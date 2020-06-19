Голливудский актер Брюс Уиллис пригласил бывшую Деми Мур на день рождения жены (Фото)

Бывшая киноактриса появилась на дне рождении жены Брюса, Эммы Хеминг-Уиллис, которая с пониманием воспринимает дружбу бывших.

Голливудские экс-супруги Деми Мур и Брюс Уиллис после развода сохранили теплые отношения и отмечают праздники в широком семейном кругу.

Вчера, 18 июня, британская актриса и фотомодель Эмма Хеминг-Уиллис отметила свое 42-летие, фотографиями с празднования которого поделилась в инстаграм-профиле. Жена Брюса Уиллиса провела день рождения в кругу близких, в число которых вошла и экс-возлюбленная мужа Деми Мур с дочерью Румер.

Праздник Эмма решила организовать на природе вблизи роскошного поместья. После пикника с аппетитным именинным тортом и свечами семья отправилась на пешую прогулку в горы, наслаждаясь фантастическими пейзажами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram It really was a happy birthday for me Публикация от Emma Heming Willis (@emmahemingwillis) 18 Июн 2020 в 4:06 PDT

Стоит отметить, что карантин супруги проводили в здании бывшей Брюса Уиллиса Деми Мур Жена Брюса Уиллиса воссоединилась с любимым в доме его бывшей Деми Мур: фото в штате Айдахо. Тамошняя местность способствовала отдыху на свежем воздухе, который семья часто устраивала в изоляции.

Несмотря на то, что Деми Мур решила воздержаться от публичных поздравлений с днем рождения для Эммы Хеминг-Уиллис, именинница, похоже, была в восторге от ее компании и улыбчиво позировала рядом с ней для фото. А сама голливудская актриса надела забавный колпак по случаю праздника.