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Голливудский актер Брюс Уиллис пригласил бывшую Деми Мур на день рождения жены (Фото)

Голливудский актер Брюс Уиллис пригласил бывшую Деми Мур на день рождения жены (Фото)
Обновлено 10:55 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com
Бывшая киноактриса появилась на дне рождении жены Брюса, Эммы Хеминг-Уиллис, которая с пониманием воспринимает дружбу бывших.

Голливудские экс-супруги Деми Мур и Брюс Уиллис после развода сохранили теплые отношения и отмечают праздники в широком семейном кругу. 

Вчера, 18 июня, британская актриса и фотомодель Эмма Хеминг-Уиллис отметила свое 42-летие, фотографиями с празднования которого поделилась в инстаграм-профиле. Жена Брюса Уиллиса провела день рождения в кругу близких, в число которых вошла и экс-возлюбленная мужа Деми Мур с дочерью Румер.

Праздник Эмма решила организовать на природе вблизи роскошного поместья. После пикника с аппетитным именинным тортом и свечами семья отправилась на пешую прогулку в горы, наслаждаясь фантастическими пейзажами. 

 
 
 
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It really was a happy birthday for me

Публикация от Emma Heming Willis (@emmahemingwillis)

Стоит отметить, что карантин супруги проводили в здании бывшей Брюса Уиллиса Деми Мур Жена Брюса Уиллиса воссоединилась с любимым в доме его бывшей Деми Мур: фото в штате Айдахо. Тамошняя местность способствовала отдыху на свежем воздухе, который семья часто устраивала в изоляции.

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Несмотря на то, что Деми Мур решила воздержаться от публичных поздравлений с днем рождения для Эммы Хеминг-Уиллис, именинница, похоже, была в восторге от ее компании и улыбчиво позировала рядом с ней для фото. А сама голливудская актриса надела забавный колпак по случаю праздника.

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Деми Мур, Знаменитости, Уиллис.

Автор:

Телеграф
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