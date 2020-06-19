Выпускница "Супермодели по-украински" переболела COVID-19

Одна из участниц модельного реалити-шоу "Супермодель по-украински" Арина Любителева поделилась симптомами коронавируса и о том, как боролась с опасной болезнью.

Более трех месяцев практически весь мир находится на карантине из-за пандемии коронавируса, вакцина от которого еще разрабатывается. С начала пандемии во всем мире заболели более 8,4 миллиона человек. Среди них и участница второго сезона проекта "Супермодель по-украински", который выпускал Новый канал, Арина Любителева.

"Сейчас это очень сложная тема, и я долго думала, стоит ли говорить о том, что переболела COVID-19. Хочу, чтобы люди не думали, что молодежь не болеет, и знали, что делать при появлении первых симптомов", – прокомментировала модель .

Девушка заболела после ослабления карантина. Арина подозревает, что "подцепила" вирус, когда встретилась с подругой, чтобы попить кофе.

"Моя подруга – врач, когда мы встретились, у нее было отличное самочувствие и не было никаких признаков COVID-19. Гуляли мы примерно час на открытой территории, не в ресторане. Мы были в масках и сняли их только когда сели пить кофе в машине . Я брала телефон подруги, чтобы сделать фото – подозреваю, что так и заразилась, потому что мое состояние ухудшилось через день после встречи", – отметила выпускница модельного реалити Нового канала.

Симптомы COVID-19 Арины Любителевой

Сначала Арина чувствовала усталость. Через два дня у нее начало болеть все тело, ломило кости, было некомфортно даже просто лежать в постели. Утром температура поднялась до 37,3, вечером – до 37,5. Чуть позже девушка начала кашлять, но горло не болело. А перед сном температура поднялась до 37,8. На четвертый день девушке стало лучше, температура спала, но дикая усталость и сильный кашель остались. На седьмой день полностью исчезли вкус и запах, это продолжалось шесть дней.

Сначала я думала, что просто перенервничала из-за своих проблем/мыслей/быта. Мыслей о коронавирусе не было вообще. А потом и сама подруга написала, что ей стало плохо в тот же день, что и мне, и ее тест на COVID-19 оказался положительным, – говорит Любителева.