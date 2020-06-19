Выпускница "Супермодели по-украински" переболела COVID-19

Более трех месяцев практически весь мир находится на карантине из-за пандемии коронавируса, вакцина от которого еще разрабатывается. С начала пандемии во всем мире заболели более 8,4 миллиона человек. Среди них и участница второго сезона проекта "Супермодель по-украински", который выпускал Новый канал, Арина Любителева.
"Сейчас это очень сложная тема, и я долго думала, стоит ли говорить о том, что переболела COVID-19. Хочу, чтобы люди не думали, что молодежь не болеет, и знали, что делать при появлении первых симптомов", – прокомментировала модель .
Девушка заболела после ослабления карантина. Арина подозревает, что "подцепила" вирус, когда встретилась с подругой, чтобы попить кофе.
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Я переболела COVID-19. ⠀ Это очень сложная тема сейчас, я долго думала писать этот пост или нет ... пишу только для того что бы вы знали что делать в случаи первых симптомов и заболевания и что болеть могут молодые тоже. ⠀ До этого момента, все месяца сидела дома, выходила только по необходимости. ⠀ как я заболела? ⠀ После послабления карантина, я решила увидеться с подругой на кофе. Она врач, когда мы увиделись у неё было отличное самочувствие и признаков коронавируса не было. Гуляли мы около часа на открытой территории ( прошу заметить не в РЕСТОРАНЕ ), были в масках, сняли их только когда сели пить кофе в машине, она ни разу не кашлянула и не чихнула, в отличии от меня ( я аллергик на все цветущее за окном ). Но я брала ее телефон для того что бы сделать фото, наверно так и заразилась ... ⠀ симптомы и как я поняла что заболела ⠀ Через один день после встречи мое состояние ухудшилось, была усталость. Через два дня я проснулась и у меня болело все тело, ломило кости, было даже не комфортно просто лежать в кровати, утром температура 37.3, выпила терафлю стало легче. К вечеру температура вернулась 37.5, начала кашлять, но горло не болело, то жарко то холодно, перед сном температура 37.8. Выпила терафлю экстра. Всю ночь потела очень. На четвёртый день стало лучше, температуры не было, дикая усталость, сильный кашель. ⠀ До этого момента я думала что просто перенервничала из-за своих проблем / мыслей / бытовухи и тд. Мыслей о короне не было вообще. ⠀ До тех пор пока мне не написала та самая подружка, о том что ей стало плохо в тот же день что и мне, она сделала тест и тест на COVID был положительным. ⠀ На седьмой день у меня полностью пропал вкус и запах! Это длилось 6 дней. ⠀ Сразу ехать сдавать тест не могла, так как могло показать отрицательный, пришлось ждать. ⠀ как лечиться? ⠀ Вакцины и лечения - НЕТ. Есть только рекомендации врачей. ⠀ Я сразу через знакомых нашла семейного врача, дабы понять как сделать тест на COVID. ⠀ Дальше в каруселе фото
"Моя подруга – врач, когда мы встретились, у нее было отличное самочувствие и не было никаких признаков COVID-19. Гуляли мы примерно час на открытой территории, не в ресторане. Мы были в масках и сняли их только когда сели пить кофе в машине . Я брала телефон подруги, чтобы сделать фото – подозреваю, что так и заразилась, потому что мое состояние ухудшилось через день после встречи", – отметила выпускница модельного реалити Нового канала.
Симптомы COVID-19 Арины Любителевой
Сначала Арина чувствовала усталость. Через два дня у нее начало болеть все тело, ломило кости, было некомфортно даже просто лежать в постели. Утром температура поднялась до 37,3, вечером – до 37,5. Чуть позже девушка начала кашлять, но горло не болело. А перед сном температура поднялась до 37,8. На четвертый день девушке стало лучше, температура спала, но дикая усталость и сильный кашель остались. На седьмой день полностью исчезли вкус и запах, это продолжалось шесть дней.
Сначала я думала, что просто перенервничала из-за своих проблем/мыслей/быта. Мыслей о коронавирусе не было вообще. А потом и сама подруга написала, что ей стало плохо в тот же день, что и мне, и ее тест на COVID-19 оказался положительным, – говорит Любителева.