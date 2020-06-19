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Невеста "немножко" младше: Дольф Лундгрен обручился

Невеста "немножко" младше: Дольф Лундгрен обручился
13:07 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter
Дольф Лундгрен сделал предложение фитнес-тренеру Эмме Крокдал в Швеции.

Голливуд уже привык к парам с большой разницей в возрасте. Однако актер Дольф Лундгрен может превзойти всех, женившись на девушке, которая младше его на 38 лет. 

Новостью о помолвке звездная пара поделилась в инстаграме. Пара сделала фото на террасе с видом на Стокгольм. Эмми Крокдал ответила согласием на предложение выйти замуж, поэтому Дольф Лундгрен со своей избранницей отпраздновали это событие шампанским и морепродуктами.

"Ущипните меня", – написала будущая жена актера, демонстрируя роскошный перстень с розовым камнем. 

 
 
 
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Pinch me

Публикация от Emma Krokdal (@emmakrokdal)

 

Пользователи сети были поражены разницей в возрасте пары, поэтому даже пошутили, не празднует ли так звездный отец помолвку своей дочери. Все потому, что Эмми Крокдал и Ида Лундгрен – ровесницы.

Что известно о романе Дольфа Лундгрена

На протяжении 17 лет Дольф Лундгрен был в браке с Анетт Квиберг. Пара воспитывала двух дочерей и считалась образцовой в Голливуде. Однако в 2011 году супруги решили развестись.

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Впервые о новых отношениях Дольфа Лундгрена мир узнал в январе 2020 года. Тогда знаменитый актер приехал на кинофестиваль Cana Dorada, что в Доминиканской Республике, в сопровождении роскошной блондинки. Сначала журналисты думали, что это одна из его дочерей, однако впоследствии выяснилось, что таким образом Дольф Лундгрен рассекретил новую возлюбленную.

Избранницей актера стала 24-летняя фитнес-тренер Эмми Крокдал. Девушка родом из Норвегии, однако длительное время работает в Лос-Анджелесе. Вероятно, именно на работе она и встретила Дольфа Лундгрена, который и в 62 не прекращает ежедневно тренироваться. Когда и где состоится свадьба пары, пока не известно.

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Свадьба, Актер, Дольф Лундгрен.

Автор:

Телеграф
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