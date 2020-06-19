Невеста "немножко" младше: Дольф Лундгрен обручился

Дольф Лундгрен сделал предложение фитнес-тренеру Эмме Крокдал в Швеции.

Голливуд уже привык к парам с большой разницей в возрасте. Однако актер Дольф Лундгрен может превзойти всех, женившись на девушке, которая младше его на 38 лет.

Новостью о помолвке звездная пара поделилась в инстаграме. Пара сделала фото на террасе с видом на Стокгольм. Эмми Крокдал ответила согласием на предложение выйти замуж, поэтому Дольф Лундгрен со своей избранницей отпраздновали это событие шампанским и морепродуктами.

"Ущипните меня", – написала будущая жена актера, демонстрируя роскошный перстень с розовым камнем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Pinch me Публикация от Emma Krokdal (@emmakrokdal) 17 Июн 2020 в 7:35 PDT

Пользователи сети были поражены разницей в возрасте пары, поэтому даже пошутили, не празднует ли так звездный отец помолвку своей дочери. Все потому, что Эмми Крокдал и Ида Лундгрен – ровесницы.

Что известно о романе Дольфа Лундгрена

На протяжении 17 лет Дольф Лундгрен был в браке с Анетт Квиберг. Пара воспитывала двух дочерей и считалась образцовой в Голливуде. Однако в 2011 году супруги решили развестись.

Впервые о новых отношениях Дольфа Лундгрена мир узнал в январе 2020 года. Тогда знаменитый актер приехал на кинофестиваль Cana Dorada, что в Доминиканской Республике, в сопровождении роскошной блондинки. Сначала журналисты думали, что это одна из его дочерей, однако впоследствии выяснилось, что таким образом Дольф Лундгрен рассекретил новую возлюбленную.

Избранницей актера стала 24-летняя фитнес-тренер Эмми Крокдал. Девушка родом из Норвегии, однако длительное время работает в Лос-Анджелесе. Вероятно, именно на работе она и встретила Дольфа Лундгрена, который и в 62 не прекращает ежедневно тренироваться. Когда и где состоится свадьба пары, пока не известно.