Танцы под дождем: Юрий Ткач опубликовал милое видео с супругой

Звезда ситкомов Страна У и Однажды под Полтавой поделился в Instagram трогательным видео со своей женой.

Украинский комик, фонтанирующий шутками и забавными ситуациями Юрий Ткач активно ведет свою страницу в Instagram, так как идей много и девать их куда-то надо. Но есть на его странице и посты без шуток.

Так, вечером 18 июня, Ткач опубликовал романтическое видео с женой Викторией — пара вальсирует под проливным дождем. Но даже и эту романтику Юрий Ткач умудрился превратить в шутку.

"Кайфовать можно везде, было бы с кем", — подписал Юрий видео.

"Сладкие", "Ничего нет лучше, когда любовь держит друг друга. Супер", "Это любовь", "Вы прекрасны", "Не заболейте", — комментируют пост фолловеры Ткача.