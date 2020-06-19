Танцы под дождем: Юрий Ткач опубликовал милое видео с супругой

Украинский комик, фонтанирующий шутками и забавными ситуациями Юрий Ткач активно ведет свою страницу в Instagram, так как идей много и девать их куда-то надо. Но есть на его странице и посты без шуток.
Так, вечером 18 июня, Ткач опубликовал романтическое видео с женой Викторией — пара вальсирует под проливным дождем. Но даже и эту романтику Юрий Ткач умудрился превратить в шутку.
"Кайфовать можно везде, было бы с кем", — подписал Юрий видео.
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Кайфувати можна всюди, було б з ким... ))) @viktoriya_tka4 #ткачі #любов #любовь #кохання #дощ #дощик #треш #прикол #гумор #юмор
"Сладкие", "Ничего нет лучше, когда любовь держит друг друга. Супер", "Это любовь", "Вы прекрасны", "Не заболейте", — комментируют пост фолловеры Ткача.