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Поль Манондиз: франко-украинский певец решил отказаться от ордена "Народный Герой Украины"

Поль Манондиз: франко-украинский певец решил отказаться от ордена "Народный Герой Украины"
Обновлено 16:11 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: www.facebook.com
Известный исполнитель Поль Манондиз отказался от ордена "Народный Герой Украины". Артист объяснил причину для такого решения.

Известный франко-украинский исполнитель Поль Манондиз отказался от ордена "Народный Герой Украины". Об этом артист сообщил на своей странице в Facebook, записав видеообращение к поклонникам.

Знаменитость подчеркнула, что считает себя патриотом Украины, однако моральные устои не позволяют ему принять такую награду. По его словам, каждый житель страны заслуживает быть героем.

"Очень трудно возвращать ордена. Очень очень трудно! Но я настоящий патриот Украины. И ничего не могу сделать. Я слишком люблю Украину, такой уж я есть. Я решил вернуть орден потому что я не хочу, чтобы москали смотрели, как в нашей прекрасной Украины существуют такие конфликты. Я думаю, для меня так будет лучше. Поэтому я приму только если согласятся все. Это большой статус и для меня это больше чем ордена. Это несколько очень духовная и великая миссия. Я никого не виню и не обвиняю. Это не моя роль. Я за единую Украину. Я понимаю, что это единственный путь! Слава Украине!" - говорится в сообщении исполнителя.

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Напомним, Поль Манондиз получил признание после дуэта с народной артисткой Украины Ниной Матвиенко. Артист исполняет песни на трех языках: французском, английском и украинском. В 2018 году знаменитость презентовала первый украиноязычный альбом, чем удивил своих поклонников и получил лишь позитивные отзывы. На данный момент, помимо творчества, звезда занимается благотворительной и социальной помощью.

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Орден, Народный герой Украины, Поль Манондиз.

Автор:

Телеграф
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