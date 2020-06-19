Спасибо домашнему печенью: Эшли Грэм осталась без зуба (Видео)

Популярная модель plus-size Эшли Грэм с семьей переехала в свой родной город Линкольн, штат Небраска, где осталась у мамы. И хотя звезде удалось спрятаться от коронавируса, от "беспощадного" маминого печенья Эшли скрыться не удалось.

Недавно Эшли Грэм рассказала, что сломала передний зуб, когда ела овсяное печенье мамы Линды.

Грэм записала веселое видео, в котором продемонстрировала пострадавший зуб, и объяснила, что мама хранила печенье в морозилке, поэтому попытка откусить его стоила Эшли зуба.

Но, кажется, это больше позабавило модель, чем расстроило.

View this post on Instagram A post shared by A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) on Jun 18, 2020 at 3:38pm PDT

Эшли проводит время у мамы вместе со своим мужем Джастином Эрвином и сыном Айзеком, который родился в январе. После рождения малыша Грэм начала показывать публике весьма откровенные моменты материнства: кормление ребенка грудью в общественном месте, использование молокоотсоса в такси, пеленание малыша на полу в магазине.

Многих откровенность модели смущает.

View this post on Instagram A post shared by A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) on May 9, 2020 at 4:11pm PDT

Но Эшли призывает женщин открыто говорить о проблемах в этой сфере и не чувствовать стыда за свои материнские потребности. Модель настаивает на том, что беременность и будни матери не такие радужные, как это часто преподносится.