Спасибо домашнему печенью: Эшли Грэм осталась без зуба (Видео)

Недавно Эшли Грэм рассказала, что сломала передний зуб, когда ела овсяное печенье мамы Линды.
Грэм записала веселое видео, в котором продемонстрировала пострадавший зуб, и объяснила, что мама хранила печенье в морозилке, поэтому попытка откусить его стоила Эшли зуба.
Но, кажется, это больше позабавило модель, чем расстроило.
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Эшли проводит время у мамы вместе со своим мужем Джастином Эрвином и сыном Айзеком, который родился в январе. После рождения малыша Грэм начала показывать публике весьма откровенные моменты материнства: кормление ребенка грудью в общественном месте, использование молокоотсоса в такси, пеленание малыша на полу в магазине.
Многих откровенность модели смущает.
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Но Эшли призывает женщин открыто говорить о проблемах в этой сфере и не чувствовать стыда за свои материнские потребности. Модель настаивает на том, что беременность и будни матери не такие радужные, как это часто преподносится.