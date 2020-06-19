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"Непростые времена": Виктория Бекхэм терпит огромные убытки от деятельности своего бренда

"Непростые времена": Виктория Бекхэм терпит огромные убытки от деятельности своего бренда
Обновлено 20:56 Сегодня Телеграф showbiz.clutch.ua
Бывшая солистка некогда популярной поп-группы "Spice Girls", а ныне известный британский дизайнер Виктория Бекхэм, огорчила поклонников миллионными долгами. Оказалось, что британская певица вынуждена была взять кредит в банке на 8 млн долларов, чтобы спасти свой бренд Victoria Beckham от банкротства.

Согласно инсайдерской информации, в течение последних четырёх лет империя Victoria Beckham понесла убытки на сумму 52 млн долларов. Исходя из этого, бизнесу скоро мог прийти конец. Поэтому, Виктория решила заключить соглашение, которое позволит ей уберечь контроль над своим брендом.

К слову, если Бекхэм не вернет долг деньгами, в таком случае ей придется вернуть долг акциями ее компании.

"Непростые времена требуют отчаянных мер", - поделился финансовый эксперт звезды.

На сегодняшний день Бекхэмы владеют 48,4% акций Victoria Beckham Ltd, еще 23,6% принадлежат другу и бизнес-партнеру пары Саймону Фуллеру. Остальные 28% принадлежат люксембургской компании, которая вложила в бренд 30 млн долларов.

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Напомним, британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм заработала около миллиона фунтов на воссоединении группы Spice Girls, хотя и отказалась вновь петь в коллективе. Об этом сообщает The Sun.

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Все по теме:

Виктория Бекхэм, Банкротство, Victoria Beckha.

Автор:

Телеграф
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