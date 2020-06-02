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Виктория Бекхэм получила миллион за отказ от выступлений в Spice Girls

Виктория Бекхэм получила миллион за отказ от выступлений в Spice Girls
18:19 Сегодня Телеграф glavcom.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Отказ от гастрольного тура не помешал получить Бекхэм доход почти в миллион фунтов - более 33 миллионов гривен.

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм заработала около миллиона фунтов на воссоединении группы Spice Girls, хотя и отказалась вновь петь в коллективе. Об этом сообщает The Sun.

Она получила одну пятую от всех доходов с рекламы, лицензионных соглашений и продаж фирменных товаров группы.

Тем временем модельный бизнес Бекхэм уже не первый год не приносит прибыли. Убытки ее компании за 2019 год составили 12 миллионов фунтов.

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В прошлом году участницы группы провели гастрольный тур из 13 концертов. За этот период они заработали 4,5 миллиона фунтов.

Ранее бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм и его супруга приняли решение о постройке секретного тоннеля под землей. Он предназначен для экстренного побега пары с детьми из особняка в британском Котсуолде в случае опасности.

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Spice Girls, Виктория Бекхэм, Гонорар, Доход.
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