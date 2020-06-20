Не девочка, а женщина: звезда "Папиных дочек" изменилась до неузнаваемости (Фото)

Звезда "Папиных дочек" Мирослава Карпович активно ведет свой Instagram, ежедневно публикуя новые снимки и видео. Любимица миллионов смело демонстрирует подтянутую фигуру и роскошные наряды.

Популярная российская актриса Мирослава Карпович получила широкую известность после выхода в свет сериала "Папины дочки".

Сейчас Мире 34, она продолжает играть в театре, а еще ведет собственный Instagram-блог, где делится с поклонниками новыми снимками.

Так, на днях Мирослава опубликовала фото, где запечатлена с новой прической. Длинные, прямые волосы актриса заменила укороченными локонами и челкой.

View this post on Instagram A post shared by Miroslava Karpovich (@m1r0slava_karpovich) on Jan 23, 2020 at 12:27am PST

Новый образ Миры поклонники восприняли на ура: "вас не узнать, очень красиво!", "Потрясный макияж", "так эффектно", "Выглядишь максимально красиво и богато", "Красотка!", "какая очаровательная девушка".