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Не девочка, а женщина: звезда "Папиных дочек" изменилась до неузнаваемости (Фото)

Не девочка, а женщина: звезда "Папиных дочек" изменилась до неузнаваемости (Фото)
Обновлено 19:00 Сегодня Телеграф showbiz.clutch.ua Фото: instagram
Звезда "Папиных дочек" Мирослава Карпович активно ведет свой Instagram, ежедневно публикуя новые снимки и видео. Любимица миллионов смело демонстрирует подтянутую фигуру и роскошные наряды.

Популярная российская актриса Мирослава Карпович получила широкую известность после выхода в свет сериала "Папины дочки".

Сейчас Мире 34, она продолжает играть в театре, а еще ведет собственный Instagram-блог, где делится с поклонниками новыми снимками.

Так, на днях Мирослава опубликовала фото, где запечатлена с новой прической. Длинные, прямые волосы актриса заменила укороченными локонами и челкой.

 
 
 
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Новый образ Миры поклонники восприняли на ура: "вас не узнать, очень красиво!", "Потрясный макияж", "так эффектно", "Выглядишь максимально красиво и богато", "Красотка!", "какая очаровательная девушка".

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Стиль, Мирослава Карпович.

Автор:

Телеграф
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