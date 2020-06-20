Не девочка, а женщина: звезда "Папиных дочек" изменилась до неузнаваемости (Фото)

Популярная российская актриса Мирослава Карпович получила широкую известность после выхода в свет сериала "Папины дочки".
Сейчас Мире 34, она продолжает играть в театре, а еще ведет собственный Instagram-блог, где делится с поклонниками новыми снимками.
Так, на днях Мирослава опубликовала фото, где запечатлена с новой прической. Длинные, прямые волосы актриса заменила укороченными локонами и челкой.
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Новый образ Миры поклонники восприняли на ура: "вас не узнать, очень красиво!", "Потрясный макияж", "так эффектно", "Выглядишь максимально красиво и богато", "Красотка!", "какая очаровательная девушка".