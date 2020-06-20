Вот это поворот: звезду "Дивергента" обвинили в изнасиловании

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Обновлено 21:21 Сегодня Телеграф 24tv.ua
26-летнего американского актера Энсела Эльгорта обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней девушкой. Жертва не стала раскрывать свое имя.

Об обвинении голливудского актера сообщает издание Daily Mail. Девушка, которая не стала объявлять свое настоящее имя и представилась как Габби, обнародовала шокирующие подробности в твиттере через шесть лет после инцидента. Она призналась, что их общение с Энселом Эльгортом завязалось накануне ее 17-летия в приложении Snapchat.

Звезда фильмов "Виноватые звезды" и "На драйве" во время первого свидания, которое произошло после длительной переписки в сети, изнасиловал несовершеннолетнюю Габби. Она призналась, что Энсел Эльгорт принудил ее к сексу несмотря на то, что она рыдала от боли и просила этого не делать. Однако актер настаивал на своем со словами: "Нам нужно сломать тебя".

"Он не спросил меня, хочу ли я прекратить заниматься сексом, зная, что это мой первый раз, я рыдала от боли и не хотела этого делать", - рассказала девушка.

Энсел Эльгорт с девушкой Габби

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После этого инцидента Энсел Эльгорт предлагал жертве близость втроем с ее несовершеннолетними друзьями. Габби утверждает, что этот опыт стал для нее настоящей травмой и заставил подумать, что именно таким и должен быть секс. Она призналась, что сейчас проходит терапию, лечит посттравматическое стрессовое расстройство и борется с приступами паники.

Девушка объяснила, что не рассказывала об изнасиловании ранее из-за угроз актера, ведь этот инцидент мог разрушить его карьеру. Сам Энсел Эльгорт пока никак не отреагировал на скандал.

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Изнасилование, Энсел Элгорт.

Автор:

Телеграф
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