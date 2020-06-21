Принцу Уильяму - 38: герцоги Кембриджские порадовали семейными фото в праздничный день

По случаю для рождения принца Уильяма, которое в этом году совпало с Международным днем отца, члены королевского семейства Великобритании опубликовали порцию новых фото принца с его тремя детьми.

На снимках, сделанных Кейт Миддлтон, именинник герцог Кембриджский веселится со своими детьми - принцем Джорджем (6 лет), принцессой Шарлоттой (5 лет) и принцем Луи (2 года).

Две фотографии были сделаны в начале этого месяца в Норфолке.

На первой фотографии трое детей Уильяма и Кейт горкой улеглись на своего папу, а на втором снимке - все четверо вместе на качели: Уильям держит Луи, а Джордж и Шарлотта стоят рядом.

Из-за пандемии коронавируса семья герцога Кембриджского в течение последних нескольких месяцев оставалась в тени, изолировавшись в своем загородном доме Анмер Холл.

На прошлой неделе Уильям и Кейт впервые появились на публике, вернувшись к своим королевским обязанностям.