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Принцу Уильяму - 38: герцоги Кембриджские порадовали семейными фото в праздничный день

Принцу Уильяму - 38: герцоги Кембриджские порадовали семейными фото в праздничный день
13:42 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram
По случаю для рождения принца Уильяма, которое в этом году совпало с Международным днем отца, члены королевского семейства Великобритании опубликовали порцию новых фото принца с его тремя детьми.

На снимках, сделанных Кейт Миддлтон, именинник герцог Кембриджский веселится со своими детьми - принцем Джорджем (6 лет), принцессой Шарлоттой (5 лет) и принцем Луи (2 года).

Две фотографии были сделаны в начале этого месяца в Норфолке.

На первой фотографии трое детей Уильяма и Кейт горкой улеглись на своего папу, а на втором снимке - все четверо вместе на качели: Уильям держит Луи, а Джордж и Шарлотта стоят рядом.

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Из-за пандемии коронавируса семья герцога Кембриджского в течение последних нескольких месяцев оставалась в тени, изолировавшись в своем загородном доме Анмер Холл.

На прошлой неделе Уильям и Кейт впервые появились на публике, вернувшись к своим королевским обязанностям.

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Все по теме:

Принц Уильям, День рождения, Королевская семья, Герцоги Кембриджские, День отца 2020.

Автор:

Телеграф
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