У каждого человека есть своя внутренняя сила: тест, который поможет узнать какая у Вас

Это не магическое или потустороннее свойство, а вполне реальная внутренняя зависимость от врождённых талантов и подсознательной интуиции.

Считается, что если человек обретёт истинную гармонию с собой, своими умениями и интуицией, то тогда внутренняя сила полностью заполнит его и он сможет, как это называется, даже «горы сворачивать».

Существует 6 типов внутренней силы. Рисунок, расположенный ниже, поможет вам отыскать свой тип и начать развивать себя для полноценного овладения своей внутренней жизненной силой.

№1 – череп

Ваша внутренняя сила заключается в поддержке близких людей. Если проводить аналогию черепа, как кость, защищающую самый важный орган в человеческом организме, с крепостью, то всё становится сразу понятно. Вам приятно, когда люди нуждаются в вашей помощи вы с удовольствием её оказываете, ведь в такие моменты вам становится доступна ваша жизненная сила.

№2 – мозг

Тут всё ясно. Вы должны сосредоточить свою деятельность на координировании чего-либо или просто умственной занятости.

№3 – глаз

Если вы выбрали этот рисунок, то ваша внутренняя сила в возможности созидать нечто новое и удивительно. Вы определённо творческая личность.

№4 – легкие

Тут 2 варианта. Ваша внутренняя сила может заключаться в занятиях спортом и достижениями в этой области, либо она говорит вам, что вы должны воодушевлять на свершения других людей.

№5 – сердце

Ваша внутренняя сила связана со спасением жизни других людей. Способность исцелят дана вам от природы, так что не пренебрегайте ею и смените вектор своего развития на медицину.

№6 — челюсть

Такие люди находят внутреннюю силу в общении с другими людьми. Именно вы можете стать следующим популярным телевизионным ведущим.

№7 – ухо

Противоположность предыдущему типу внутренней силы. Вы можете не проронить ни слова, пока случаете других людей. Именно вы можете стать великим психологом и помочь множеству людей справиться со своими страданиями.