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"Я никогда не нападал на нее": Энсел Эльгорт ответил на обвинения в изнасиловании

"Я никогда не нападал на нее": Энсел Эльгорт ответил на обвинения в изнасиловании
16:33 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram
Энсел Эльгорт отреагировал на обвинения пользовательницы Twitter, которая заявила, что актер ее изнасиловал, когда ей было 17. Об этом сообщает Daily Mail.

В пятницу пользовательница Габби написала пост в Twitter, в котором сообщила, что актер подверг ее сексуальному насилию в 2014 году и оставил ее "рыдающей и мучающейся". Впоследствии она удалила свой аккаунт.

Девушка рассказала, что впервые начала отправлять сообщения Эльгорту незадолго до ее 17-летия, и он ответил ей прямо в социальной сети Snapchat. Она опубликовала их совместное фото и рассказала, что актер отправлял ей обнаженные фото и требовал от нее того же.

В субботу Эльгорт опубликовал в своем Instagram короткий ответ, в котором подтвердил, что имел отношения с девушкой в 2014 году, но назвал их "законными и полностью согласованными".

"Я был огорчен, увидев сообщение о себе в социальных сетях, которое циркулировало последние 24 часа", — начал он свой пост.

 
 
 
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Публикация от @ansel

"Я не могу утверждать, что понимаю чувства Габби, но ее описание событий не соответствует тому, что произошло. Я никогда не нападал на нее", — продолжил он.

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При этом актер признал, что расстался с девушкой неподобающим образом: "Я перестал отвечать ей, что является незрелым и жестоким поступком. Я знаю, что это запоздалое извинение не освобождает меня от моего неприемлемого поведения, когда я исчез. Оглядываясь назад, я чувствую отвращение и стыд за свое поведение. Мне очень жаль".

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Скандал, Актер, Энсел Элгорт.

Автор:

Телеграф
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