"Я никогда не нападал на нее": Энсел Эльгорт ответил на обвинения в изнасиловании

В пятницу пользовательница Габби написала пост в Twitter, в котором сообщила, что актер подверг ее сексуальному насилию в 2014 году и оставил ее "рыдающей и мучающейся". Впоследствии она удалила свой аккаунт.
Девушка рассказала, что впервые начала отправлять сообщения Эльгорту незадолго до ее 17-летия, и он ответил ей прямо в социальной сети Snapchat. Она опубликовала их совместное фото и рассказала, что актер отправлял ей обнаженные фото и требовал от нее того же.
В субботу Эльгорт опубликовал в своем Instagram короткий ответ, в котором подтвердил, что имел отношения с девушкой в 2014 году, но назвал их "законными и полностью согласованными".
"Я был огорчен, увидев сообщение о себе в социальных сетях, которое циркулировало последние 24 часа", — начал он свой пост.
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"Я не могу утверждать, что понимаю чувства Габби, но ее описание событий не соответствует тому, что произошло. Я никогда не нападал на нее", — продолжил он.
При этом актер признал, что расстался с девушкой неподобающим образом: "Я перестал отвечать ей, что является незрелым и жестоким поступком. Я знаю, что это запоздалое извинение не освобождает меня от моего неприемлемого поведения, когда я исчез. Оглядываясь назад, я чувствую отвращение и стыд за свое поведение. Мне очень жаль".