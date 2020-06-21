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Ариана Гранде купила новый дом - поместье Эллен Дедженерес

Ариана Гранде купила новый дом - поместье Эллен Дедженерес
17:07 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram
Певица Ариана Гранде приобрела уникальный дом в стиле Тюдоров в Монтесито, Калифорния.

Дедженерес и ее супруга Порша де Росси купили историческое здание, известное как Дом Портера, в январе за 3,6 млн долларов и отремонтировали его, сообщает Architectural Digest.

Дом изначально был построен в Суррее, Англия, в 1700-х годах, затем его разобрали и реконструировали в Калифорнии. Его два отдельных помещения связывает оранжерея — стеклянное пространство, предназначенное для размещения чувствительных к погоде растений и фруктовых деревьев.

В резиденции сохранилось много исторических деталей, свидетельствующих о его английских корнях: восьмиугольная библиотека со старинными створчатыми окнами, деревянные балки и открытые кирпичные камины.

В дом есть две спальни и две полноценные ванные комнаты, а также две улучшенные кухни. Другие удобства включают тренажерный зал, подвал, мастерскую и гараж на три машины. Территория вокруг особняка не менее впечатляющая: пышные сады и кирпичные террасы, подходящие для трапезы на свежем воздухе.

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Отметим, что эту покупку Ариана Гранде осуществила менее чем через месяц после того, как она купила новый особняк на Голливудских холмах за 13,7 млн долларов. До этого поп-певица арендовала свое жилье: два дома стоимостью несколько миллионов долларов в районе Лос-Анджелеса — один в Беверли-Хиллз, а второй в Шерман-Оукс.

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Дом, Певица, Ариана Гранде.

Автор:

Телеграф
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