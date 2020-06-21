Ариана Гранде купила новый дом - поместье Эллен Дедженерес

Певица Ариана Гранде приобрела уникальный дом в стиле Тюдоров в Монтесито, Калифорния.

Дедженерес и ее супруга Порша де Росси купили историческое здание, известное как Дом Портера, в январе за 3,6 млн долларов и отремонтировали его, сообщает Architectural Digest.

Дом изначально был построен в Суррее, Англия, в 1700-х годах, затем его разобрали и реконструировали в Калифорнии. Его два отдельных помещения связывает оранжерея — стеклянное пространство, предназначенное для размещения чувствительных к погоде растений и фруктовых деревьев.

В резиденции сохранилось много исторических деталей, свидетельствующих о его английских корнях: восьмиугольная библиотека со старинными створчатыми окнами, деревянные балки и открытые кирпичные камины.

В дом есть две спальни и две полноценные ванные комнаты, а также две улучшенные кухни. Другие удобства включают тренажерный зал, подвал, мастерскую и гараж на три машины. Территория вокруг особняка не менее впечатляющая: пышные сады и кирпичные террасы, подходящие для трапезы на свежем воздухе.

Отметим, что эту покупку Ариана Гранде осуществила менее чем через месяц после того, как она купила новый особняк на Голливудских холмах за 13,7 млн долларов. До этого поп-певица арендовала свое жилье: два дома стоимостью несколько миллионов долларов в районе Лос-Анджелеса — один в Беверли-Хиллз, а второй в Шерман-Оукс.