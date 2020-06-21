Скачать
Воскресенье, 21.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Взрыв в Киеве: найдено тело второго погибшего
Взрыв в Киеве: найдено тело второго погибшего
В Минфине намерены отказаться от кредитов МВФ: Марченко озвучил план
В Минфине намерены отказаться от кредитов МВФ: Марченко озвучил план
Десна - Заря: онлайн-трансляция матча 27-го тура УПЛ (Видео)
Десна - Заря: онлайн-трансляция матча 27-го тура УПЛ (Видео)
До финиша еще далеко: ученые нанесли на карту пятую часть дна океана
До финиша еще далеко: ученые нанесли на карту пятую часть дна океана

"Слава Богу, все обошлось": Маша Ефросинина упала с лестницы

"Слава Богу, все обошлось": Маша Ефросинина упала с лестницы
19:24 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram
Телеведущая поделилась шокирующей историей, которая полностью изменила все ее планы.

У популярной украинской телеведущей Маши Ефросининой было много планов на эти выходные. Однако все пошло совсем не так, как она хотела. Звезда упала с лестницы и получила огромный синяк.

Историей Маша поделилась на личной странице в Инстаграме. Знаменитость рассказала, как решила не пользоваться лифтом и спуститьсяна первый этаж дома полестнице. В результате она получила травму и находится дома.

Звезда призналась, что должна была отпраздновать день рождения друзей, разобрать гардероб, поехать на пикник с семьей, чтобы отпраздновать День отца. Но все пошло совсем не так. Сейчас звезда находится дома.

В пятницу вышла на лестничную клетку и решила не ехать на лифте. Решительно пошла вниз и уже на первой ступеньке поскользнулась. Пришла в себя на последней ступеньке с мыслью: "Все сломала". Далее – шок, врачи, испуганные родные и синяк на полтела. Слава Богу, все обошлось очень сильным ушибом, – рассказала Маша.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

- Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах... Вы не понимаете, что у меня было запланировано на эти выходные: дни рождения друзей, разбор гардероба для пополнения @masha.charity.sale ; пикник с семьей в честь больших событий в жизни нашего папы, собственно, сам сегодняшний День Папы...... И что? Правильно: Вышла на лестничную клетку в пятницу, решительно не пользуясь лифтом, ринулась вниз, и на первой же ступеньке фигааааак и поскользнулась ( не ходите в плоских шлёпках по лестницам ) Очнулась на последней ступени с одной мыслью: мне трында- всё сломала! Дальше шок, врачи, испуганные домашние, и синяк на пол тела... Всё, обошлось, слава Богу, сильнейшим ушибом И вот уже вторые сутки я заедаю черешней накрывшиеся моей, пардон, синей жопой, выходные... Я вообще любила раньше поскулить: айайай, за что мне, да почему? А в этот раз ежесекундно повторяю : Спасибо, Вселенная, что всё обошлось вот так- сильным испугом и распухшей левой булкой #ретроFuckingград #берегитесебя #попакакуким

Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

 "Говорите тише, я рядом": Маша Ефросинина поделилась историей о неловком моменте из-за ее новой прически

Уже двое суток она лежит дома и "заедает черешней выходные". Ранее Ефросинина постоянно говорила за что ей это и почему. Теперь она благодарна тому, что все закончилось сильным испугом и большим синяком, ведь могло быть гораздо хуже. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Телеведущая, Ведущая, Маша Ефросинина.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ночью в Штутгарте прошли массовые беспорядки, разбиты и разграблены магазины
02 Видеообращение "представителя Крыма": Украина выразила протест на сессии ООН
03 Ватные палочки: врачи объяснили, почему их нельзя использовать для чистки ушей
04 Не девочка, а женщина: звезда "Папиных дочек" изменилась до неузнаваемости (Фото)
05 День медика 2020: лучшие поздравления своими словами, открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сенцов поехал на линию соприкосновения
Сенцов поехал на линию соприкосновения
День в ООС: восемь обстрелов, один военнослужащий получил ранения
День в ООС: восемь обстрелов, один военнослужащий получил ранения
Turkish Airlines вернется в Украину с 1 июля
Turkish Airlines вернется в Украину с 1 июля
&quot;Я никогда не нападал на нее&quot;: Энсел Эльгорт ответил на обвинения в изнасиловании
"Я никогда не нападал на нее": Энсел Эльгорт ответил на обвинения в изнасиловании
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь