"Слава Богу, все обошлось": Маша Ефросинина упала с лестницы

У популярной украинской телеведущей Маши Ефросининой было много планов на эти выходные. Однако все пошло совсем не так, как она хотела. Звезда упала с лестницы и получила огромный синяк.
Историей Маша поделилась на личной странице в Инстаграме. Знаменитость рассказала, как решила не пользоваться лифтом и спуститьсяна первый этаж дома полестнице. В результате она получила травму и находится дома.
Звезда призналась, что должна была отпраздновать день рождения друзей, разобрать гардероб, поехать на пикник с семьей, чтобы отпраздновать День отца. Но все пошло совсем не так. Сейчас звезда находится дома.
В пятницу вышла на лестничную клетку и решила не ехать на лифте. Решительно пошла вниз и уже на первой ступеньке поскользнулась. Пришла в себя на последней ступеньке с мыслью: "Все сломала". Далее – шок, врачи, испуганные родные и синяк на полтела. Слава Богу, все обошлось очень сильным ушибом, – рассказала Маша.
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- Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах... Вы не понимаете, что у меня было запланировано на эти выходные: дни рождения друзей, разбор гардероба для пополнения @masha.charity.sale ; пикник с семьей в честь больших событий в жизни нашего папы, собственно, сам сегодняшний День Папы...... И что? Правильно: Вышла на лестничную клетку в пятницу, решительно не пользуясь лифтом, ринулась вниз, и на первой же ступеньке фигааааак и поскользнулась ( не ходите в плоских шлёпках по лестницам ) Очнулась на последней ступени с одной мыслью: мне трында- всё сломала! Дальше шок, врачи, испуганные домашние, и синяк на пол тела... Всё, обошлось, слава Богу, сильнейшим ушибом И вот уже вторые сутки я заедаю черешней накрывшиеся моей, пардон, синей жопой, выходные... Я вообще любила раньше поскулить: айайай, за что мне, да почему? А в этот раз ежесекундно повторяю : Спасибо, Вселенная, что всё обошлось вот так- сильным испугом и распухшей левой булкой #ретроFuckingград #берегитесебя #попакакуким
Уже двое суток она лежит дома и "заедает черешней выходные". Ранее Ефросинина постоянно говорила за что ей это и почему. Теперь она благодарна тому, что все закончилось сильным испугом и большим синяком, ведь могло быть гораздо хуже.