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"Вітаю свого татуся з Днем батька": Ирина Федишин поделилась милым снимком с родителями

"Вітаю свого татуся з Днем батька": Ирина Федишин поделилась милым снимком с родителями
19:32 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram
Народная любимица Ирина Федишин поделилась с поклонниками семейным фото - вместе с папой и мамой.

Ирина уже успела насладиться летним отдыхом в Карпатах, впервые в течение длительного карантина выступила на концерте. Теперь на личной странице в инстаграме она обнародовала семейный снимок.

Вероятно, фотография была сделана на отдыхе в солнечной стране. На архивном кадре Ирина с родителями позируют на фоне невероятно красивых и ярких домиков, которые украшены ароматными цветами. Это непревзойденная локация для съемки.

Ирина одета в длинное зеленое платье с тропическим принтом. На шее у нее видим оригинальную подвеску. Волосы звезда уложила в легкие локоны, а на лице сделала легкий макияж в естественных тонах.

Мама и папа знаменитости позируют в красных футболках и шортах. На их лицах сияют улыбки. Родители рады провести время вместе с дочерью, ведь она много гастролирует и редко бывает дома.

 
 
 
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Вітаю свого татуся з Днем батька! Хай Господь дарує міцне здоров’я та щасливі довгі роки життя Люблю Вас безмежно Матуся й Тато - два крила дитини! Усе, що є найкраще у дитини: Її талант, культура, доброта – Від тата й мами йде і від родини – Незаперечна істина свята. Сім’я, родина – це велике диво, Там є любов і ласка, і тепло, Там дітям затишно і радісно, й щасливо Тепер у нас і завжди так було. Як тато є й матуся є рідненька, Там добре дітям, є в них доброта, В дітей тоді й сорочечка біленька, І ластівкою мрія заліта. Сім’я, родина в кожного хай буде, В ній скільки щастя, мудрості й тепла! Живіть щасливо на землі цій, люди, Й щоб доля ваша світлою була! #ІринаФедишин #тато #мама #сімя #родина #деньбатька

Публикация от Ірина Федишин Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

Ирина Федишин в ярком купальнике похвасталась стройной фигурой (Фото)

В заметке Ирина написала поздравление для своего папы с Днем отца. Она пожелала ему счастливых, долгих лет жизни и выразила свою любовь. Также знаменитость распространила поздравление, в котором отметила, что мама и папа – это два крыла для ребенка.

Федишин дополнила публикацию трогательным стихотворением о семье.

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Все по теме:

Родители, Снимки, Певица, Ирина Федишин.

Автор:

Телеграф
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