Скачать
Понедельник, 22.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 21 июня: взрыв на Позняках, коронавирус и отмена госаттестации
Итоги дня 21 июня: взрыв на Позняках, коронавирус и отмена госаттестации
Грозовые дожди накроют всю Украину, местами град: погода на неделю, карта
Грозовые дожди накроют всю Украину, местами град: погода на неделю, карта
Украинский чемпион мира проведет объединительный бой в Китае
Украинский чемпион мира проведет объединительный бой в Китае
Кириллов день: народные приметы и запреты 22 июня
Кириллов день: народные приметы и запреты 22 июня

Сексапильная Деми Роуз похвасталась пышными обнаженными формами в оригинальном бикини

Сексапильная Деми Роуз похвасталась пышными обнаженными формами в оригинальном бикини
Обновлено 08:25 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com
Эротическая фотосессия на пляже на фоне безбрежного океана вызвала активные обсуждения в сети. За сутки публикация набрала почти 700 тысяч лайков и более пяти с половиной тысяч комментариев.

Британская модель Деми Роуз неизменно демонстрирует обнаженные пышные формы. Она предстала перед камерой в бикини золотистого цвета и похвасталась аппетитным телом.

Одна из самых популярных современных моделей не перестает поражать откровенностью. Деми Роуз относится к тем девушкам, которые не боятся представать перед камерами в сексуальных образах. На ее личной странице в инстаграме появилась очередная серия пикантных снимков.

25-летняя знаменитость новыми кадрами взбудоражила воображение армии поклонников. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Summer 2020 isn’t cancelled babies

Публикация от Demi

"Вітаю свого татуся з Днем батька": Ирина Федишин поделилась милым снимком с родителями

На фото красотка-брюнетка позирует в оригинальном бикини золотистого цвета с вырезом на животе. Наряд не полностью прикрывал ее грудь, что делало образ Роуз еще более жарким. Также звезда продемонстрировала пышные обнаженные ягодицы, от которых трудно оторвать взгляд.

Роскошные длинные волосы она уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж, продемонстрировав естественную красоту.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Пышные формы, Деми Роуз.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "И мы пойдем в церковь": Леся Никитюк может породниться с Михаилом Поплавским
02 Метеорологи "наглядно" показали изменение климата
03 Арестован сын конкурента Лукашенко на президентских выборах
04 "Объявление войны": в Ливии отреагировали на заявление президента Египта
05 США уже готовы отправить ракеты Javelin в Украину
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Правящая партия Сербии победила на парламентских выборах
Правящая партия Сербии победила на парламентских выборах
За сутки боевики 10 раз обстреляли позиции ООС
За сутки боевики 10 раз обстреляли позиции ООС
Пандемия: более 9 млн человек в мире заболели COVID-19
Пандемия: более 9 млн человек в мире заболели COVID-19
Рецепт дня: вкусный овощной салат с сыром и сухариками
Рецепт дня: вкусный овощной салат с сыром и сухариками
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь