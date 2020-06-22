Сексапильная Деми Роуз похвасталась пышными обнаженными формами в оригинальном бикини

Эротическая фотосессия на пляже на фоне безбрежного океана вызвала активные обсуждения в сети. За сутки публикация набрала почти 700 тысяч лайков и более пяти с половиной тысяч комментариев.

Британская модель Деми Роуз неизменно демонстрирует обнаженные пышные формы. Она предстала перед камерой в бикини золотистого цвета и похвасталась аппетитным телом.

Одна из самых популярных современных моделей не перестает поражать откровенностью. Деми Роуз относится к тем девушкам, которые не боятся представать перед камерами в сексуальных образах. На ее личной странице в инстаграме появилась очередная серия пикантных снимков.

25-летняя знаменитость новыми кадрами взбудоражила воображение армии поклонников.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Summer 2020 isn’t cancelled babies Публикация от Demi

На фото красотка-брюнетка позирует в оригинальном бикини золотистого цвета с вырезом на животе. Наряд не полностью прикрывал ее грудь, что делало образ Роуз еще более жарким. Также звезда продемонстрировала пышные обнаженные ягодицы, от которых трудно оторвать взгляд.

Роскошные длинные волосы она уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж, продемонстрировав естественную красоту.