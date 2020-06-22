Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились архивными фотографиями со своими отцами

Герцоги Кембриджские по случаю Дня отца поделились архивными фотографиями, на которых изображены вместе с отцами. Королевская чета поздравила родных с праздником.
Очаровательные фотографии опубликовали на официальной странице герцогов в Инстаграме.
На первой фотографии изображен принц Уильям с отцом принцем Уэльским Чарльзом. На лицах обоих мужчин сияет улыбка. В посте под фото указано, что его автором является Кейт Миддлтон. Она сделала снимок в 2019 году в Сандрингеме.
На втором фото видно маленькую Кейт, которая позирует, сидя у отца на руках. Будущая герцогиня предстала перед камерой с родным отцом Майклом. Они оба изображены в клетчатых рубашках и синих брюках.
В комментариях к публикации пользователи сети отмечают, что сыновья Кейт – принцы Джордж и Луи, очень похожие на нее в детстве.
Поклонники любят узнавать новости из жизни Кейт и Уильяма, поэтому новые фотографии активно обсуждают и распространяют. За несколько часов публикация по случаю Дня отца набрала более миллиона лайков, а прокомментировали ее почти семь с половиной тысяч раз.