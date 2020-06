От кражи туалетной бумаги до курения марихуаны: знаменитости, которые нарушали приличия в Букингемском дворце

Английская актриса, которая играет в сериале от Netflix The Crown королеву, недавно сама призналась, что во время посещения благотворительного мероприятия в Букингемском дворце её супруг, юрист и писатель Эд Синклер, украл из туалета рулон бумаги в качестве сувенира. Впрочем, ни сама оскароносная актриса, ни её муж не увидели в этом ничего предосудительного, раз открыто признались в мелком воровстве.

Рок-музыкант и один из основателей группы The Beatles как-то признался в том, что в 1965 году группа ждала своего выступления во время участия в концерте в Букингемском дворце. Все участники были настолько взволнованы, что отправились в туалет, чтобы выкурить по сигаретке с марихуаной. Позже коллега Леннона Джордж Харрисон опроверг слова приятеля. В его изложении они всей командой действительно курили в туалете, однако это были самые обычные сигареты. Впрочем, кажется, в то время посетители королевской резиденции вообще не имели права курить во дворце.

6

Робби Уильямс

Бывший участник группы Take That и исполнитель хита Angels фактически гордится тем, что курил марихуану, находясь в главной резиденции британских монархов. Он признался в этом в интервью газете The Sun в 2017 году, но предпочёл умолчать о том, когда именно он позволил себе "расслабиться" во дворце. Журналисты же предположили, что инцидент мог произойти в 2012 году, во время концерта, посвящённого празднованию бриллиантового юбилея Елизаветы II.