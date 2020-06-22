"Верхний тверк": Alyona Alyona поразила новым талантом (Видео)

Alyona Alyona регулярно радует фанов остроумными видео и коллажами. На выходных она им подарила танец верхней часть тела, который окрестила "верхний тверк".

В посте хип-хоп-исполнительница попросила украинскую танцовщицу, известную в Instagram, как m.a.m.a.s.i.t.a, научить ее правильно танцевать тверк. На что та в комментариях ответила, что "конечно, без проблем" научит ее танцевать.

Новое видео рэп-исполнительнице вызвало целый шквал одобрения под постом.

Еще бы, ведь Alyona Alyona попросила поставить лайк, если хочется увидеть настоящий тверк в ее исполнении.

View this post on Instagram A post shared by Альона (@alyona.alyona.official) on Jun 19, 2020 at 11:43am PDT

Напомним, в день своего 29-летия, 14 июня, в сториз Instagram Alyona Alyona открыла свой настоящий вес, а это 127,4 кг, и пообещала сбросить 29 кг за год.