"Верхний тверк": Alyona Alyona поразила новым талантом (Видео)

В посте хип-хоп-исполнительница попросила украинскую танцовщицу, известную в Instagram, как m.a.m.a.s.i.t.a, научить ее правильно танцевать тверк. На что та в комментариях ответила, что "конечно, без проблем" научит ее танцевать.
Новое видео рэп-исполнительнице вызвало целый шквал одобрения под постом.
Еще бы, ведь Alyona Alyona попросила поставить лайк, если хочется увидеть настоящий тверк в ее исполнении.
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Напомним, в день своего 29-летия, 14 июня, в сториз Instagram Alyona Alyona открыла свой настоящий вес, а это 127,4 кг, и пообещала сбросить 29 кг за год.