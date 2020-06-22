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Пинк призналась, что спасает ее 14-летний брак с Кэри Хартом (Видео)
Пинк призналась, что спасает ее 14-летний брак с Кэри Хартом (Видео)

Пинк призналась, что спасает ее 14-летний брак с Кэри Хартом (Видео)

Пинк призналась, что спасает ее 14-летний брак с Кэри Хартом (Видео)
19:19 Сегодня Телеграф apostrophe.ua
Певица Пинк и ее муж-мотогонщик Кэри Харт производят впечатление гармоничной творческой пары, но 40-летняя звезда призналась, что без консультаций семейного психолога их брак, скорее всего, распался бы. Об этом исполнительница рассказала в Instagram-сессии с психотерапевтом Ванессой Инн.

"Я говорила с психотерапевтом одна, а также вместе с Кэри и ради нас с ним. Это единственная причина, почему мы все еще вместе. Вы знаете, спустя много времени мы с ним будто говорили на двух разных языках, - рассказала Пинк. - Вам нужен кто-то, чтобы выслушать вас обоих, а затем перевести это на ваш язык. Если бы Ванесса этого не делала, мы не остались бы вместе. Потому что в детстве нас не учат, как строить отношения, как ладить с людьми. То, что происходит сейчас в нашей стране, является прекрасным примером этого. Мы не знаем, как любить друг друга, мы не знаем, как ладить, мы не знаем, как общаться".

Певица вспомнила, как годами жаловалась, что Кэри часто отсутствует, эмоционально не воспринимает и даже не пытается понять ее язык. Тогда консультант посоветовала паре положить руки друг другу на сердце и помолчать, глядя друг другу в глаза.

Пинк призналась, что в тот момент начала хихикать, отвернулась, и поняла, что не может во всем винить мужа, поскольку сама не подпускала любимого человека слишком близко.

 
 
 
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Напомним, что Пинк (Алиша Мур) и Кэри Харт познакомились в 2001 году, поженились в 2006-м, и сейчас воспитывают 9-летнюю дочь Уиллоу и 3-летнего сына Джеймсона.

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Все по теме:

Брак, Отношения, Пинк, Кэри Харт, Алиша Мур.

Автор:

Телеграф
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