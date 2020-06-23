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Джастин Тимберлейк выложил редкие кадры со своим сыном (Фото)

Джастин Тимберлейк выложил редкие кадры со своим сыном (Фото)
Обновлено 09:30 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru
Джастин Тимберлейк и его супруга Джессика Бил воспитывают пятилетнего сына Сайласа. Недавно певец поразмышлял о воспитании ребенка и отцовстве в своем Instagram.

"Мальчики вырастают и становятся отцами. Я много думаю об этом в последнее время. Мы стараемся учить своего сына любви и уважению, мы учим его тому, что все люди созданы равными и что цвет кожи не может влиять на отношение к человеку. Мы делаем это потому, что однажды он вырастет и научит этому своих детей. Это цикл. Сейчас мы все работаем над тем, чтобы искоренить дискриминацию, которая измучила всю нашу страну. Сегодня я хочу напомнить, что первые уроки начинаются дома", - написал Джастин.

Свой пост он сопроводил редкими фотографиями с маленьким сыном.

"Я благодарен обоим моим отцам и моей матери за то, что они учили меня всему этому с детства. И за то, что они слушали меня, когда я говорил с ними. Я благодарен за свою жену, которая сделала меня отцом. Она мой любимый человек, партнер, учитель и друг. И я благодарен за своего сына, который тоже учит меня", - продолжил Тимберлейк.

 
 
 
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В конце певец поздравил всех папочек с Днем отца.

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"Нам многое предстоит сделать. В конце концов, мы же папы. Любви вам и вашим близким", - подытожил он.

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Все по теме:

Дети, Семья, Джастин Тимберлейк, День отца 2020.

Автор:

Телеграф
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