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"Роковуха": Оля Полякова отстригла свои роскошные волосы и сделала ирокез (Фото)

"Роковуха": Оля Полякова отстригла свои роскошные волосы и сделала ирокез (Фото)
Обновлено 10:19 Сегодня Телеграф showbiz.clutch.ua Фото: instagram
Певица предстала перед поклонниками в очень необычном образе. Мало кто ожидал, что она способна на такое. Оля Полякова недавно сильно удивила поклонников, показав с своем Instagram новый образ.

Оказывается, что звезда захотела изменений, и решила обновить свои имидж. Она теперь сделала себе ирокез на уже коротких волосах и надела большие цепи.

Многие были в шоке от такого изменения во внешности Оли Поляковой.

После того, как певица показала видео с новой собой, тут же начали появляться различные комментарии.

 
 
 
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Вот что писали пользователи Сети под постом: "Я вам скажу честно, у вас очень крутая музыка и песни, но стрижка не очень", "Красоту ее ничем не испортишь", "Шикарная", "Только не говорите что это реально стрижка, скажите что это парик", "Оля ты крутая", "Помолодела лет на 10, почти Машина ровесница", "Оля тебе не идёт эта стрижка , у тебя очень красивые волосы были зачем ты с ними так?".

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Очевидно, что мнение публики разделилось. Одни считали, что Оле Поляковой подходит новый имидж, а другие не могли поверить своим глазам, что певица действительно теперь будет ходить с ирокезом.

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Все по теме:

Стиль, Имидж, Оля Полякова, Стрижки.

Автор:

Телеграф
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