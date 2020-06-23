Продолжает привлекать к себе внимание: старшая дочь Оли Поляковой поразила образом

Старшая дочь знаменитой украинской певицы Оли Поляковой Маша продолжает будоражить сеть провокационными фотографиями.

За аккаунтом Маши Поляковой в инстаграме следят почти 160 тысяч пользователей сети. Там она публикует различные кадры и, по примеру звездной мамы, развивает личный блог. На днях на странице Маши появилась очередная серия жарких снимков.

Маша решила поделиться с поклонниками вариантом стильного летнего аутфита. 15-летняя девушка поделилась фото, на которых позирует в летнем платье с глубоким декольте. Позировала девушка на катере, наслаждаясь солнечным днем.

Звездная дочь для водной прогулки выбрала летнее белое платье с цветочным принтом. Акцент в таком наряде сделала на декольте. Маша дополнила look массивным ожерельем серебристого цвета в виде цепи и черными солнцезащитными очками. Волосы Полякова уложила ровно и похвасталась естественной красотой, представ перед камерой без макияжа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Понравилась ли вам дистанционнка?? Публикация от Maria Polyakova (@mashapolyakova) 22 Июн 2020 в 10:43 PDT

В заметке Маша спросила подписчиков, понравилось ли им дистанционное обучение. Напомним, она закончила 9 класс и неделю назад отпраздновала с одноклассниками выпускной. Маша решила продолжить обучение за пределами школы, однако пока не рассекречивает, какой путь выбрала для себя.