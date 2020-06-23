Скачать
Вторник, 23.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В МОН дали разъяснения относительно освобождения от ГИА и ВНО по желанию
В МОН дали разъяснения относительно освобождения от ГИА и ВНО по желанию
Штаб ООС: боевики два раза нарушали "тишину"
Штаб ООС: боевики два раза нарушали "тишину"
Майк Тайсон показал свой скорость (Видео)
Майк Тайсон показал свой скорость (Видео)
Абсурдность карантина: в Барселоне Большой театр дал концерт для растений
Абсурдность карантина: в Барселоне Большой театр дал концерт для растений

Продолжает привлекать к себе внимание: старшая дочь Оли Поляковой поразила образом

Продолжает привлекать к себе внимание: старшая дочь Оли Поляковой поразила образом
19:31 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram
Старшая дочь знаменитой украинской певицы Оли Поляковой Маша продолжает будоражить сеть провокационными фотографиями.

За аккаунтом Маши Поляковой в инстаграме следят почти 160 тысяч пользователей сети. Там она публикует различные кадры и, по примеру звездной мамы, развивает личный блог. На днях на странице Маши появилась очередная серия жарких снимков.

Маша решила поделиться с поклонниками вариантом стильного летнего аутфита. 15-летняя девушка поделилась фото, на которых позирует в летнем платье с глубоким декольте. Позировала девушка на катере, наслаждаясь солнечным днем. 

Звездная дочь для водной прогулки выбрала летнее белое платье с цветочным принтом. Акцент в таком наряде сделала на декольте. Маша дополнила look массивным ожерельем серебристого цвета в виде цепи и черными солнцезащитными очками. Волосы Полякова уложила ровно и похвасталась естественной красотой, представ перед камерой без макияжа.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Понравилась ли вам дистанционнка??

Публикация от Maria Polyakova (@mashapolyakova)

Маша Полякова покрасовалась в белом платье с кружевом (Фото)

В заметке Маша спросила подписчиков, понравилось ли им дистанционное обучение. Напомним, она закончила 9 класс и неделю назад отпраздновала с одноклассниками выпускной. Маша решила продолжить обучение за пределами школы, однако пока не рассекречивает, какой путь выбрала для себя.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Снимки, Оля Полякова, Маша Полякова.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Напитки, которые нужно пить перед сном, чтобы похудеть
02 Неприятный запах изо рта по утрам: как избавиться раз и навсегда
03 Количество заболевших COVID-19 выросло в 16 областях Украины: карта эпидемии
04 В ЧЕСНО рассказали, кто является крупнейшим донором "Партии Шария"
05 Итоги дня 22 июня: Карантин в Украине и вступительная кампания 2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ПФУ: С начала месяца выплатили 93,3% пенсий
ПФУ: С начала месяца выплатили 93,3% пенсий
В Одессе ГБР пришло с обыском в местную мэрию
В Одессе ГБР пришло с обыском в местную мэрию
Из-за наводнения в Сербии объявили чрезвычайное положение в 7 муниципалитетах
Наводнение: в Сербии объявили ЧП в 7 муниципалитетах
Джонни Депп станет Джонни Паффом: актер озвучит героя мультфильма
Джонни Депп станет Джонни Паффом: актер озвучит героя мультфильма
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь