Эльза Хоск обнажила ягодицы в соблазнительном бикини

Шведская модель Эльза Хоск поделилась соблазнительными снимками, сделанными в ее роскошном особняке, на своей инстаграм-странице.

Эльза Хоск позировала на лестнице в зеленом купальнике, состоящем из лифчика и бикини. Модель выбрала пляжный наряд из коллекции TropicOfC.

Но не только сам образ шведской красавицы был провокационным. Эльза Хоск позировала, задрав свитшот вверх, чтобы все фанаты могли полюбоваться ее стройной фигурой и обнаженными ягодицами.

Снимки вызвали настоящий ажиотаж, а тысячи поклонников блондинки оставили комментарии под сексуальным постом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Summerrrr Публикация от elsa hosk (@hoskelsa) 22 Июн 2020 в 7:30 PDT

Вероятно, автором карантинных фото был бойфренд Эльзы Госк – бизнесмен Том Дэйли, с которым модель встречается с 2015 года. Он зарабатывает миллионные прибыли благодаря своей компании District Vision, выпускающей различные приспособления для бега. Предполагаем, что Том Дэйли не против таких сексуальных провокацийлюбимой, ведь и сам иногда делится такими снимками Эльзы.