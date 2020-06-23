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Эльза Хоск обнажила ягодицы в соблазнительном бикини

Эльза Хоск обнажила ягодицы в соблазнительном бикини
22:45 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram
Шведская модель Эльза Хоск поделилась соблазнительными снимками, сделанными в ее роскошном особняке, на своей инстаграм-странице.

Эльза Хоск позировала на лестнице в зеленом купальнике, состоящем из лифчика и бикини. Модель выбрала пляжный наряд из коллекции TropicOfC.

Но не только сам образ шведской красавицы был провокационным. Эльза Хоск позировала, задрав свитшот вверх, чтобы все фанаты могли полюбоваться ее стройной фигурой и обнаженными ягодицами.

Снимки вызвали настоящий ажиотаж, а тысячи поклонников блондинки оставили комментарии под сексуальным постом.

 
 
 
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Summerrrr

Публикация от elsa hosk (@hoskelsa)

Стильная баскетболистка: Эльза Хоск похвасталась стройными ножками

Вероятно, автором карантинных фото был бойфренд Эльзы Госк – бизнесмен Том Дэйли, с которым модель встречается с 2015 года. Он зарабатывает миллионные прибыли благодаря своей компании District Vision, выпускающей различные приспособления для бега. Предполагаем, что Том Дэйли не против таких сексуальных провокацийлюбимой, ведь и сам иногда делится такими снимками Эльзы. 

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Модель, Эльза Хоск.

Автор:

Телеграф
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