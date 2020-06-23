Эльза Хоск обнажила ягодицы в соблазнительном бикини

Эльза Хоск позировала на лестнице в зеленом купальнике, состоящем из лифчика и бикини. Модель выбрала пляжный наряд из коллекции TropicOfC.
Но не только сам образ шведской красавицы был провокационным. Эльза Хоск позировала, задрав свитшот вверх, чтобы все фанаты могли полюбоваться ее стройной фигурой и обнаженными ягодицами.
Снимки вызвали настоящий ажиотаж, а тысячи поклонников блондинки оставили комментарии под сексуальным постом.
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Вероятно, автором карантинных фото был бойфренд Эльзы Госк – бизнесмен Том Дэйли, с которым модель встречается с 2015 года. Он зарабатывает миллионные прибыли благодаря своей компании District Vision, выпускающей различные приспособления для бега. Предполагаем, что Том Дэйли не против таких сексуальных провокацийлюбимой, ведь и сам иногда делится такими снимками Эльзы.