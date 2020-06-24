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Затоптали все страхи: Alina Pash поделилась снимками с Закарпатья

Затоптали все страхи: Alina Pash поделилась снимками с Закарпатья
20:34 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram
Alina Pash с друзьями-музыкантами и среди них независимый артист Johnny Zbaraski оказались в эпицентре наводнения на западе Украины. Так, несколько дней назад они отправились в село Криворивня Ивано-Франковской области.

Alina Pash поделилась фото, как она с Zbaraski бредут по колено в бурлящий воде.

"А как далеко Вы ходили за саундом?", - подписала певица фото.

Как стало понятно из сториз певицы, она с друзьями отправилась к народным мастерам приобрести новые музыкальные инструменты. Непогода застала их в горах на пути к Криворивне. В первом комментарии к фото певица пообещала рассказать сториз, что они пережили: "А завтра буду постить сториз - расскажу. Но это немножко срака страшно было".

 
 
 
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А як далеко Ви ходили за саундом? 

Публикация от ALINA PAH  (@alinapash)

Первыми на фото певицы очень эмоционально отреагировали телеведущая Леся Никитюк и актер Дмитрий Ступка. 

"Кричите на весь мир о вырезания Карпат и Полесья", "Поражает твоя смелость. А еще больше - настоящесть. Смотрю новости о ливнях, непогоде, и так обидно, что людям приходится терять свое. Но природа - стихия. Ничего не поделаешь. Береги себя, пожалуйста. Потому что страшно смотреть на эти фото", "Вляпались по колено", - комментируют фолловеры Alina Pash.

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В сториз певица показала, как они с друзьями босиком месили грязь по дороге, купили трембиту, собирали грибы, переходили бурный Черемош и в целом весело проводили время, пока их не застала непогода: "Живые со всех сторон", - сообщила Алина.

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Певица, Alina Pash.

Автор:

Телеграф
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