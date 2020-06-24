Затоптали все страхи: Alina Pash поделилась снимками с Закарпатья

Alina Pash с друзьями-музыкантами и среди них независимый артист Johnny Zbaraski оказались в эпицентре наводнения на западе Украины. Так, несколько дней назад они отправились в село Криворивня Ивано-Франковской области.

Alina Pash поделилась фото, как она с Zbaraski бредут по колено в бурлящий воде.

"А как далеко Вы ходили за саундом?", - подписала певица фото.

Как стало понятно из сториз певицы, она с друзьями отправилась к народным мастерам приобрести новые музыкальные инструменты. Непогода застала их в горах на пути к Криворивне. В первом комментарии к фото певица пообещала рассказать сториз, что они пережили: "А завтра буду постить сториз - расскажу. Но это немножко срака страшно было".

Посмотреть эту публикацию в Instagram А як далеко Ви ходили за саундом? Публикация от ALINA PAH (@alinapash) 23 Июн 2020 в 11:48 PDT

Первыми на фото певицы очень эмоционально отреагировали телеведущая Леся Никитюк и актер Дмитрий Ступка.

"Кричите на весь мир о вырезания Карпат и Полесья", "Поражает твоя смелость. А еще больше - настоящесть. Смотрю новости о ливнях, непогоде, и так обидно, что людям приходится терять свое. Но природа - стихия. Ничего не поделаешь. Береги себя, пожалуйста. Потому что страшно смотреть на эти фото", "Вляпались по колено", - комментируют фолловеры Alina Pash.

В сториз певица показала, как они с друзьями босиком месили грязь по дороге, купили трембиту, собирали грибы, переходили бурный Черемош и в целом весело проводили время, пока их не застала непогода: "Живые со всех сторон", - сообщила Алина.