Затоптали все страхи: Alina Pash поделилась снимками с Закарпатья

Alina Pash поделилась фото, как она с Zbaraski бредут по колено в бурлящий воде.
"А как далеко Вы ходили за саундом?", - подписала певица фото.
Как стало понятно из сториз певицы, она с друзьями отправилась к народным мастерам приобрести новые музыкальные инструменты. Непогода застала их в горах на пути к Криворивне. В первом комментарии к фото певица пообещала рассказать сториз, что они пережили: "А завтра буду постить сториз - расскажу. Но это немножко срака страшно было".
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Первыми на фото певицы очень эмоционально отреагировали телеведущая Леся Никитюк и актер Дмитрий Ступка.
"Кричите на весь мир о вырезания Карпат и Полесья", "Поражает твоя смелость. А еще больше - настоящесть. Смотрю новости о ливнях, непогоде, и так обидно, что людям приходится терять свое. Но природа - стихия. Ничего не поделаешь. Береги себя, пожалуйста. Потому что страшно смотреть на эти фото", "Вляпались по колено", - комментируют фолловеры Alina Pash.
В сториз певица показала, как они с друзьями босиком месили грязь по дороге, купили трембиту, собирали грибы, переходили бурный Черемош и в целом весело проводили время, пока их не застала непогода: "Живые со всех сторон", - сообщила Алина.