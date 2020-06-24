"Проглотила смешинку": Лилия Ребрик поделилась подборкой неудачных дублей (Видео)

Несмотря на потрясающий опыт и безупречное мастерство Лилия Ребрик портит немало дублей во время съемок. Часто причиной курьезных сцен становится смех звезды, который она не в силах сдержать.

Лилия Ребрик откровенно демонстрирует поклонникам закулисье съемочного процесса и делится секретами киноиндустрии. В инстаграм-профиле звезда призналась, что во время работы на камеру ей куда труднее сдержать смех, чем воплотить эмоции персонажа или обронить слезу.

Сама актриса и телеведущая называет себя "хохотушкой" и утверждает, что ее веселое игривое настроение часто создает курьезные ситуации в кадре. Знаменитости позитив отнюдь не мешает, а вот съемочной группе и коллегам только создает дополнительную работу.

Проглотила смешинку и меня ничто не остановит: ни прямой эфир, ни зритель, ни количество дублей... Иногда бывает так смешно, что, кажется, тебя уже вся съемочная группа ненавидит, а остановиться просто невозможно, – рассказала Лилия Ребрик.

Свое признание актриса дополнила видеоподборкой неудачных дублей со съемок второго сезона сериала "Папаньки". Она появлялась в кадре с участником "Дизель Шоу" Егор Крутоголовым и призналась, что с таким партнером оставаться серьезной просто невозможно. Серьезные сцены им приходилось снимать несколько раз из-за неуместного смеха Лилии Ребрик, которая не скрывала, что неудачные дубли вызывают у нее стыд.

Напомним, что несколько недель назад начались съемки второго сезона сериала "Великие Вуйки", в котором Лилия Ребрик играет одну из главных ролей. К сожалению, репетиции в театре до сих пор на паузе, однако работа на камеру также приносит звезде безумное удовольствие.