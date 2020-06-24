"Проглотила смешинку": Лилия Ребрик поделилась подборкой неудачных дублей (Видео)

Лилия Ребрик откровенно демонстрирует поклонникам закулисье съемочного процесса и делится секретами киноиндустрии. В инстаграм-профиле звезда призналась, что во время работы на камеру ей куда труднее сдержать смех, чем воплотить эмоции персонажа или обронить слезу.
Сама актриса и телеведущая называет себя "хохотушкой" и утверждает, что ее веселое игривое настроение часто создает курьезные ситуации в кадре. Знаменитости позитив отнюдь не мешает, а вот съемочной группе и коллегам только создает дополнительную работу.
Проглотила смешинку и меня ничто не остановит: ни прямой эфир, ни зритель, ни количество дублей... Иногда бывает так смешно, что, кажется, тебя уже вся съемочная группа ненавидит, а остановиться просто невозможно, – рассказала Лилия Ребрик.
Свое признание актриса дополнила видеоподборкой неудачных дублей со съемок второго сезона сериала "Папаньки". Она появлялась в кадре с участником "Дизель Шоу" Егор Крутоголовым и призналась, что с таким партнером оставаться серьезной просто невозможно. Серьезные сцены им приходилось снимать несколько раз из-за неуместного смеха Лилии Ребрик, которая не скрывала, что неудачные дубли вызывают у нее стыд.
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Знаєте, дуже часто акторам доводиться плакати в кадрі- і найчастіше запитання: «Як ви це робите?». Зізнаюся, що заплакати мені інколи набагато простіше, ніж втриматися від сміху. Хто давно за мною стежить, той знає, що я ще та «сміхотушка». Проковтнула смішинку і мене ніщо не зупинить: ні прямий ефір, ні глядач, ні кількість дублів... Викручуюсь, звичайно, як можу. І так інколи соромно буває перед колегами. А вони, звісно ж , цим користуються))). Ну наприклад, як з таким партнером як @dizelmano бути серйозною???? Єгор, дякую тобі звичайно за легкість, за гарний настрій, який на майданчику завжди, але інколи буває так смішно, що, здається, тебе вже вся знімальна група ненавидить, а зупинитися просто неможливо. Фільм про фільм (backstage) зі зйомок серіалу «Папаньки-2» ви можете подивитися на YouTube каналі, який з’явився у «Папаньок», чому ми дуже радіємо. «Папаньки»- так і називається, шукайте. Там можна передивитися всі серії і першого, і другого сезонів , ну і звичайно найсмішніші моменти, які в серіал не увійшли... Дякую всій крутій команді!!!З нетерпінням чекаємо на зйомки третього сезону @dizelstudio #далібуде #папаньки
Напомним, что несколько недель назад начались съемки второго сезона сериала "Великие Вуйки", в котором Лилия Ребрик играет одну из главных ролей. К сожалению, репетиции в театре до сих пор на паузе, однако работа на камеру также приносит звезде безумное удовольствие.