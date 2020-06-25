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Ирина Федишин поделилась веселым видео, на котором прыгает в бассейне

Ирина Федишин поделилась веселым видео, на котором прыгает в бассейне
Обновлено 08:24 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com
Ирина чуть ли не ежедневно делится с поклонниками яркими событиями из жизни. Артистка решила вспомнить солнечные дни среди гор и показать незабываемые моменты подписчикам.

Популярная украинская певица Ирина Федишин уже начала летний отпуск. Вместе с мужем и детьми она провела несколько дней в Карпатах.

Поскольку пандемия коронавируса продолжается, знаменитости этим летом предпочитают путешествия по Украине.

Одними из самых популярных туристических мест являются Карпаты. Именно оттуда звезда распространила ролик на личной странице в инстаграме. Она неоднократно демонстрировала стройную фигуру на обольстительных снимках в купальниках, а теперь показала развлечения в бассейне.

 
 
 
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Тут вода була дуже холодною #ІринаФедишин #вода #холоднавода

Публикация от Ірина Федишин Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

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На видео, которое появилось в сети, Федишин изображена в коричневом купальнике. Она забавно прыгает в бассейне со слишком холодной водой. Волосы звезда собрала в прическу сзади и дополнила образ солнцезащитными очками.

"Здесь вода была очень холодной", – написала певица в заметке.

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Лето, Отпуск, Ирина Федишин.

Автор:

Телеграф
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