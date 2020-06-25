Ирина Федишин поделилась веселым видео, на котором прыгает в бассейне

Популярная украинская певица Ирина Федишин уже начала летний отпуск. Вместе с мужем и детьми она провела несколько дней в Карпатах.
Поскольку пандемия коронавируса продолжается, знаменитости этим летом предпочитают путешествия по Украине.
Одними из самых популярных туристических мест являются Карпаты. Именно оттуда звезда распространила ролик на личной странице в инстаграме. Она неоднократно демонстрировала стройную фигуру на обольстительных снимках в купальниках, а теперь показала развлечения в бассейне.
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Тут вода була дуже холодною #ІринаФедишин #вода #холоднавода
На видео, которое появилось в сети, Федишин изображена в коричневом купальнике. Она забавно прыгает в бассейне со слишком холодной водой. Волосы звезда собрала в прическу сзади и дополнила образ солнцезащитными очками.
"Здесь вода была очень холодной", – написала певица в заметке.