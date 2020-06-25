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Деннис Куэйд тайно женился в четвертый раз (Фото)

Деннис Куэйд тайно женился в четвертый раз (Фото)
Обновлено 13:01 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com
Деннис Куэйд и Лора Савойя уже несколько месяцев живут в доме актера в Санта-Барбаре. Поэтому пара с легкостью скрыла от СМИ подготовку к торжественному событию.

Голливудский актер Деннис Куэйд в 66 лет больше не холостяк. Пока весь мир находился на карантине, он устроил тайную свадьбу с 27-летней Лорой Савойей. Сейчас в сеть попало первое фото новобрачных.

Что известно о свадьбе Денниса Куэйда

Сама свадьба была достаточно скромная: из-за карантина на тайную церемонию пришли только самые близкие родственники и друзья влюбленных. Обетами Деннис Куэйд и Лора Савойя обменялись 2 июня 2020 года. 

К алтарю голливудский актер пошел в сером костюме от Hugo Boss и белоснежной рубашке. Деннис Куэйд отказался от галстука или бабочки, дополнив образ жениха бутоньеркой. А вот его избранница Лора Савойя красовалась в роскошном приталенном платье со шлейфом и оголенной спиной. Девушка сделала локоны и дополнила образ фатой.

Интересно, что сначала пара планировала обменяться обетами в апреле 2020 года. Церемония Куэйда и Савойи должна была пройти на Гавайях. Однако из-за пандемии планы изменились.

Но это было очень красиво. Только глядя ей в глаза, я понял, насколько удивительная у меня невеста, – рассказал Деннис Куэйд.

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Что известно о романе Денниса Куэйда

Актер Деннис Куэйд познакомился со своей избранницей в мае 2019 года. Мужчина был приглашенным гостем на одном официальном мероприятии, куда пришла и Лора Савойя. По словам голливудского ловеласа, он влюбился с первого взгляда, поэтому и со свадьбой долго тянуть не хотел.

Известно, что Лора Савойя родом из Сент-Луиса. Девушка получила образование магистра по бухгалтерскому учету в Университете Нотр-Дам, что в Индиане. Кроме этого, она училась в частном университете Калифорнии.

Что касается Денниса Куэйда, то этот брак для него уже четвертый. Актер шел к алтарю с Пи Джей Соулс, Мэг Райан и Кимберли Куэйд. От предыдущих отношений у Денниса Куэйда трое детей.

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Все по теме:

Отношения, Свадьба, Знаменитости, Деннис Куэйд.

Автор:

Телеграф
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